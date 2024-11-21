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Расходы россиян на ремонт после страхового случая: исследование "Ингосстраха"

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"Ингосстрах" совместно с Финансовым университетом провел исследование в 37 крупнейших городах России и выяснил, что в среднем после страхового случая стоимость ремонта квартиры составляет 128,9 тысяч рублей, а 23,1% россиян планируют застраховать свою недвижимость в будущем.

Согласно исследованию, 4,4% россиян сообщили об обстоятельствах, когда им приходилось делать ремонт после страхового случая, например, залива, прорыва водоснабжения, отопления или пожара. Наиболее часто такие происшествия случались в Нижнем Новгороде (у 7,3% опрошенных), Новокузнецке (7,2%), Тюмени (6,5%), Ростове-на-Дону и Воронеже — по 5,6%.

"Чаще всего причинами ущерба были прорыв системы водоснабжения (69,9%), пожар (6,7%) и прорыв системы отопления (5,7%). Еще имущество 4,4% россиян пострадало от стихийных бедствий, повреждений крыши и подтоплений, а у 1,6% опрошенных произошел залив из-за прорыва системы канализации", — сообщил Василий Кургузов, директор домена "Жилье и имущество" компании "Ингосстрах".

В среднем у 11,3% респондентов квартира была застрахована. Наибольший процент застрахованного жилья наблюдался в Москве (23%), Новокузнецке (17%), Омске (16%), Санкт-Петербурге и Новосибирске — по 14%. Меньше всего застрахованных квартир было в Астрахани (4%), Тольятти (6%), Саратове (7%) и Барнауле и Иркутске (по 8%).

"Необходимо помнить, что страхование квартиры — важный шаг к защите вашего имущества. Непредвиденные ситуации могут произойти в любой момент, и наличие страховки поможет вам избежать значительных финансовых потерь и сохранить уверенность в трудные времена", — добавил Василий Кургузов.

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