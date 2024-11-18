Деду Морозу прописали ДМС, предрейсовый осмотр и телемедицину

18.11.2024 18:15 Читали 9

18 ноября в России считается днем рождения Деда Мороза. Главный новогодний волшебник работает в сложных условиях: суровом северном климате, повышенной рабочей нагрузке. При этом он находится в преклонном возрасте. По оценкам Страхового Дома ВСК Деду Морозу необходимо позаботиться о своем здоровье, и, соответствуя духу времени, воспользоваться программой ДМС. Средняя стоимость такого полиса для главного волшебника страны составит 9 580 рублей.

Дед Мороз проживает в Великом Устюге — это населенный пункт в Вологодской области Северо-Западного федерального округа. Средняя температура воздуха тут составляет −8 градусов, а скорость ветра 3 м/с. Таким образом, Деду Морозу обязательно нужна амбулаторно-поликлиническая помощь, доступная в рамках ДМС. По полису волшебник сможет в случае простуды обратиться к терапевту, а также получить направление к профильному специалисту — например, ЛОРу или пульмонологу.

В связи с преклонным возрастом Деду Морозу рекомендованы регулярные профилактические чек-апы, в которые входят сдача анализов, консультации врачей разных профилей (для мужчины в возрасте 60+ это терапевт, кардиолог, офтальмолог, уролог-андролог) и составление паспорта здоровья, чтоб сохранить бодрость до следующего года.

В новогоднюю ночь Деду Морозу предстоит напряженный рабочий день — всю ночь он будет развозить подарки, самостоятельно управляя санями. Поэтому в программу ДМС будет включен предрейсовый и послерейсовый медосмотр с использованием программно-аппаратных комплексов. Также у него будет возможность из любой точки страны обратиться за консультацией к врачу в рамках телемедицины.

Облететь всю страну за одну ночь практически в одиночку — задача не из простых. Справиться с прокрастинацией и выгоранием Деду Морозу поможет психолог, к которому также можно обратиться онлайн прямо во время новогодней командировки.