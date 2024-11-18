На ИТ-конференции в Санкт-Петербурге обсудили формулу создания "большой идеи"

18.11.2024 18:09 Читали 16

В рамках технологической конференции "Импульс Т1", которая прошла в Санкт-Петербурге уже во второй раз, эксперты назвали факторы, определяющие успешность реализации идей в области ИТ и цифровизации. Организатором мероприятия выступил один из лидеров российского ИТ-рынка — Холдинг Т1.

В ходе пленарной дискуссии на тему "Формула большой идеи: как современные инженеры меняют мир" представители госсектора, ИТ и образования затронули вопросы создания и внедрения инноваций и прорывных технологий. Эксперты обсудили нестандартные подходы к решению инженерных задач, наиболее перспективные направления современных ИТ-разработок, важность развития культуры креативности внутри компаний, а также рассказали, как новые технологии спасают жизни людей.

Сергей Салкуцан, директор Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга, рассказал о роли технологического творчества в современном инженерном деле и поделился опытом поддержания баланса между креативным и бизнес-подходом при создании новых ИТ-решений.

"Технологическое творчество предполагает междисциплинарный подход, дающий специалисту возможность самостоятельного поиска идеи и решения. Невозможно заставить сотрудников изобретать, важно создавать условия для реализации их потенциала. Именно поэтому мы интегрируем обучение искусству, дизайну и культуре в программы технического образования. Связь творчества и инженерии является принципиально важной для создания инновационных решений", — отметил эксперт.

Выступление продолжил Алексей Фетисов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1. Он рассказал о вызовах, с которыми бизнес сталкивается в процессе создания и воплощения прорывных идей, и поделился подходом компании к развитию творческого потенциала сотрудников на примере внутрикорпоративного акселератора Т1 Основатель. Спикер отметил, что для формирования новаторской корпоративной культуры важно внедрять понятную систему мотивации сотрудников, предоставлять им достаточный объем ресурсов для профессиональной реализации.

"Генерация "больших идей" является драйвером создания потока инноваций в компании. Поэтому корпоративная культура должна не только поощрять открытия и изобретения, но и культивировать их, широко освещая яркие проекты и рассказывая про успешных инженеров-новаторов и корпоративных предпринимателей. Не менее важно создавать пространство, где специалисты могут экспериментировать, проверять гипотезы, ошибаться — и снова творить. Для этого мы запустили акселератор Т1 Основатель, где любой сотрудник может представить и реализовать идею, направленную на оптимизацию бизнеса и разработку новых продуктов", — сообщил Алексей Фетисов.

Руслан Киричек, ректор, СПбГУТ, д. т. н., профессор, член Общественной палаты Санкт-Петербурга, президент Федерации гонок дронов Санкт-Петербурга, привлек внимание к роли инженерного образования в формировании "больших идей". Важно перейти от традиционной передачи знаний к формированию у студентов компетенций, помогающих решать реальные задачи и адаптироваться к быстро меняющейся среде.

"Современные университеты играют важную роль в подготовке специалистов, предлагающих инновационные подходы и идеи. В вузах создаются условия для экспериментов и научно-технического творчества, для развития критического мышления и самостоятельного поиска решений. На выходе из вуза и после его окончания молодые инженеры и разработчики сознательно выстраивают свою карьерную траекторию. Они должны постоянно повышать квалификацию и обновлять знания, использовать современные технологии, инструменты и платформы, оптимизировать работу и учиться эффективно взаимодействовать внутри команд", — поделился спикер.

В продолжение дискуссии Александр Бондар, директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России, отметил, что современные ИТ-решения, и, в частности, искусственный интеллект (ИИ), находят применение и в повышении уровня безопасности населения. Эксперт привел примеры успешного использования ИИ в спасательных операциях и рассказал об изменениях в подходе МЧС к реагированию на чрезвычайные ситуации благодаря внедрению платформ для мониторинга, оповещения и предоставления госуслуг.

"Для современного инженера принципиально важно находить баланс между способностью продуктивно использовать нестандартное мышление и навыками, позволяющими воплощать идеи в жизнь. Именно это сочетание лежит в основе создания всех без исключения прорывных решений. Сегодня ИТ-сектор играет определяющую роль в технологической повестке. Для развития страны важен обмен опытом и сотрудничество как на уровне отдельных специалистов, так и между бизнесом, наукой и государством. Это позволяет поддерживать таланты и развивать инновации в нужном для экономики направлении", — подытожил модератор дискуссии Валентин Шумовский, управляющий партнер консалтингового бюро "Коммуниканомика".

Конференция "Импульс Т1" — серия ежегодных мероприятий, которые проходят в городах, вносящих значительный вклад в масштабирование российской ИТ-индустрии. В прошлом году событие состоялось в Новосибирске, Томске, Екатеринбурге, Ижевске, Казани, Санкт-Петербурге и Москве. В 2024 г. "Импульс Т1" проходит в пяти городах России и впервые — за пределами страны — в Беларуси. Вслед за конференцией в Санкт-Петербурге текущий цикл мероприятий завершится масштабным ИТ-форумом в Москве.