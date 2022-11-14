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Ольга Сорокина на FINOPOLIS: коллаборация участников финотрасли и Ассоциация ФинТех способствует ускорению цифровизации экономики

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Ассоциация ФинТех зарекомендовала себя как кросс-отраслевая площадка, на базе которой можно обсуждать различные инициативы, требующие вовлечения не только участников финансового рынка, но и игроков других отраслей, представителей федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ). Подобные коллаборации будут способствовать дальнейшему развитию FinTech направления, оптимизации процесса получения финансовых услуг, а также налаживанию продуктивного диалога между представителями бизнеса и государства. Сейчас несмотря на то что страховщики активно инвестируют в цифровизацию и развитие технологий, существует ряд законодательных барьеров, замедляющих внедрение технологий в индустрии. Для ВСК наиболее приоритетными проектами являются упрощение обмена данными между участниками рынка, open data, цифровизация страховой медицины, цифровая ипотека — об этом Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК рассказала в ходе партнёрского круглого стола Ассоциации ФинТех в рамках FINOPOLIS 2022.

Добиться ускорения темпов цифровизации возможно только при участии государства. И ассоциация ФинТех стала наиболее комфортной площадкой для взаимодействия представителей бизнеса, выступающих локомотивом внедрения технологий, и органов власти. Новая стратегия АФТ 2.0 направлена именно на прикладное внедрение и масштабирование имеющихся digital-разработок в ключевые бизнес-процессы.

Одним из перспективных проектов в сегменте отечественного FinTech является получение доступа участников рынка к цифровому профилю гражданина после получения соответствующего согласия пользователя. Так, ЦБ планирует ввести возможность предоставления такого согласия с использованием мобильного приложения "Госуслуги". Страховщики на площадке АФТ прорабатывают вопрос предоставления доступа при помощи смс-подтверждения — это позволит популяризировать Цифровой профиль, сделать услугу более доступной, например, для тех, у кого нет приложения "Госуслуги".

В перспективе концепция цифрового профиля может быть расширена за счет наполнения системы сведениями из окологосударственных баз данных, таких как эПТС, Глонасс и пр. Это позволит также упростить процесс урегулирования страховых случаев. Кроме того, ВСК планирует интегрировать цифровой профиль в личный кабинет для юридических лиц.

Представители страхового сообщества совместно с банками активно обсуждают сегодня инструменты, которые позволят перевести процесс оформления ипотеки полностью в онлайн формат. Уже сейчас на площадке АФТ в рамках этой концепции разработаны форматы взаимодействия страховщиков и банков.

ВСК присоединилась к сервису Цифровые банковские гарантии на платформе Мастерчейн в 2022 году, это позволило повысить прозрачность на рынке электронных торгов, снизить операционные риски, исключить вероятность фальсификации банковской гарантии и сократить процесс ее выдачи с нескольких дней до нескольких часов.

Еще одним примером успешного взаимодействия ассоциации Финтех и финансового рынка является создание единого стандарта обмена данными в рамках пилотного проекта реализации open API ВСК с Глонасс для урегулирования страховых случаев по автострахованию. Получение сведений о ДТП позволило заметно упростить процесс оформления страхового события — у страховщиков нет доступа к камерам дорожного видеонаблюдения, а также повысить эффективность борьбы ВСК с мошенниками.

Ключевым направлением работы отраслевого сообщества в сегменте FinTech является также цифровизация медицинского страхования. Она необходима для повышения доступности медицинской помощи, улучшения качества сервиса для пациентов, развития превентивной медицины. Основными проблемами страховщиков является отсутствие онлайн взаимодействия с медорганизациями, а также доступа к медицинским данным пациентов при оформлении договора и урегулировании страхового случая. Все это приводит к росту тарифов, увеличению срока заключения договора и осуществления страховой выплаты, дополнительным затратам для пациентов на проведение обследований для предоставления документов в страховую компанию.

"В 2022 году на базе АФТ мы проделали огромную работу — в начале года был инициирован новый трек по цифровизации медицинского страхования. Инициатива включила в себя четыре основных направления — введение единого формата цифровых документов, единой номенклатуры в сегментах ОМС, ДМС и платных медуслуг, получение доступа к медицинским данным пациента, возможность записи ко врачу по ДМС через портал "Госуслуги". Уже в июне инициатива была включена в паспорт Федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды", а проекты, подготовленные в сотрудничестве АФТ, Сколково и ВСК — направлены в Минздрав. Проект цифровизации медстрахования можно назвать примером эффективного взаимодействия всех участников рынка на базе отраслевых ассоциаций", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.

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Новости

Назад. 14 ноября 2022
Ольга Сорокина на FINOPOLIS: цифровизацию ипотеки замедляет отсутствие единых стандартов информационного обмена между участниками рынка
Ольга Сорокина на FINOPOLIS: коллаборация участников финотрасли и Ассоциация ФинТех способствует ускорению цифровизации экономики

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