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Россельхозбанк в партнерстве с ФРИИ и Российским обществом "Знание" открывает прием заявок на участие в студенческом агротех-акселераторе

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С 7 декабря 2022 по 7 февраля 2023 года студенты, аспиранты и научные сотрудники российских вузов смогут протестировать свои идеи и запустить собственный агротех-стартап в акселераторе при поддержке Россельхозбанка, ФРИИ и Российского общества "Знание".

Россельхозбанк в партнерстве с ФРИИ и Российским обществом "Знание" начал прием заявок от студентов российских вузов на участие в студенческом агротех-акселераторе. Участие смогут принять студенты старших курсов бакалавриата, специалитета или магистратуры, а также аспиранты и молодые ученые, у которых есть инновационные решения для развития технологий и сервисов на платформах экосистемы "Своё" от РСХБ или идеи по запуску своего агротехнологического стартапа. В акселератор могут пройти также участники, которые обладают высокими компетенциями и мотивированы на работу в агросекторе.

Избранные IT-решения будут внедрены в инфраструктуру банка для улучшения пользовательского опыта клиентов экосистемы "Своё". Самые талантливые участники акселератора получат предложение присоединиться к продуктовым командам Россельхозбанка, устроиться на оплачиваемую стажировку или получить стипендию.

Кроме того, в финале программы участники выступят на презентационной сессии, где расскажут о своих идеях и достижениях потенциальным инвесторам и представителям фондов, что поможет привлечь инвестиции в дальнейшее развитие их проекта.

"Студенческий агротех-акселератор — это комплексная программа для молодых инноваторов. Мы хотим дать возможность молодым талантам развивать свои идеи и помогать нам в цифровой трансформации агросектора, каждый здесь найдет подходящее для себя направление. Лучшие разработки участников программы смогут претендовать на запуск оплачиваемого пилота с банком, а талантливые студенты приобретут необходимые для будущей работы компетенции и получат шанс продолжить работу над своими проектами уже в статусе сотрудников крупнейшего банка в агросекторе", — отметила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

"Сегодня сельское хозяйство — это отрасль "голодная" до инноваций. При этом отрасль сложная и специфическая. Студенческий агротех-акселератор — это отличная возможность вывести свою идею на рынок. Пройти путь от идеи до готового продукта вместе с РСХБ, экспертами и методологией ФРИИ будет гораздо проще, чем одному", — подчеркнул директор "Акселератора ФРИИ" Дмитрий Калаев.

Оператором программы выступает акселератор ФРИИ, имеющий большой опыт и методическую базу для работы со стартапами. После участия в акселераторе студенты и молодые ученые смогут максимально быстро запустить собственный агротех-стартап и проверить жизнеспособность своих идей. Партнером программы выступит просветительская организация — Российское общество "Знание", профессиональные лекторы которой расскажут участникам, как сделать свой продукт, и помогут прокачать продуктовое мышление.

Акселератор состоится с 7 декабря 2022 по 7 февраля 2023 года. Вы можете подать заявку на участие до 28 ноября по ссылке.

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Назад. 31 октября 2022
Россельхозбанк в партнерстве с ФРИИ и Российским обществом "Знание" открывает прием заявок на участие в студенческом агротех-акселераторе
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