Страховой Дом ВСК: женщины в России чаще мужчин обращаются к врачам

31.10.2022 12:17 Читали 5

Свердловская область является одним из наиболее "болеющих" регионов РФ — к такому выводу пришли в Страховом Доме ВСК, проанализировав число обращений по ДМС с начала года (без учета Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга). Так, в Свердловской области было зафиксировано наибольшее (4,2%) число обращений за врачебными консультациями в рамках добровольного медицинского страхования. Также в топ-5 вошли Пермский край (3,9%), Новосибирская область (3,8%), Приморье (3,1%) и Самарская область (1,7%). Причем 60% обращений к врачам в рамках программ ДМС поступило именно от женщин.

Самыми востребованными специалистами в 2022 году стали терапевты (24% обращений), неврологи (11%), травматологи-ортопеды (10%), гинекологи (8,8%) и стоматологи (8,7%). В целом, с начала года пик обращений ко врачам в рамках ДМС был зафиксирован в мае (17% врачебных консультаций), июне (16%) и апреле (15%).

При этом консультации терапевтов особенно востребованы в феврале. В мае россияне чаще, чем в другие времена года, ходят к гинекологам и неврологам, а в июне — к ортопедам и стоматологам.

В основном к врачам в рамках ДМС ходят пациенты в возрасте 30-40 лет (33% обращений) и 40-50 лет (24%). Суммарно на Москву и Московскую область приходится порядка 50% консультаций по добровольному медицинскому страхованию в ВСК, на Северную столицу — чуть более 8%.