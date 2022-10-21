ПСБ обеспечил подключение бизнеса к интернет-эквайрингу за один день

21.10.2022 10:41 Читали 9

ПСБ совместно с компанией Robokassa обеспечил подключение услуги приема платежей в интернете всего за один день и по одному договору. Это стало возможным благодаря автоматизации процесса подключения предпринимателей к интернет-эквайрингу.

Новое решение будет интересно тем, кто развивает свой бизнес в интернете — онлайн-магазинам, предпринимателям, предлагающим товары и услуги в социальных сетях и мессенджерах, компаниям, работающим в сфере образования. В упрощенной процедуре подключения интернет-эквайринга также могут быть заинтересованы благотворительные организации.

"ПСБ является надежным партнером для своих клиентов и во многом предвосхищает их потребности, а высокий уровень цифровизации банковских услуг обеспечивает вывод на рынок уникальных решений для бизнеса, что позволяет предлагать передовые продукты первыми на рынке. Обновленный сервис позволяет клиентам в кратчайшие сроки интегрировать возможность приема платежей на свои онлайн-площадки, независимо от их формата, и начать принимать платежи уже на следующий день после подачи заявки. Оплату товаров и услуг с бесплатной фискализацией в соответствии с положениями федерального закона о кассовой технике и круглосуточной поддержкой можно настроить на сайте, в социальных сетях, в мессенджерах. Сервис в первую очередь интересен и выгоден клиентам с оборотом, не превышающим 300 000 рублей в месяц", — сказал Никита Хомутов, вице-президент, директор по эквайрингу ПСБ.

Услуга предоставляется по тарифу в зависимости от сферы деятельности клиента.