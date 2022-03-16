Страховой Дом ВСК выплатил пострадавшим в результате паводков в 2021 году более 100 млн рублей

16.03.2022 14:40 Читали 20

Объем выплат Страхового Дома ВСК своим клиентам по страхованию имущества (включая юридических лиц) в связи с паводками с 2018 года вырос в 15 раз — около 115 млн рублей в 2021 году.

Паводки являются одним из наиболее распространенных природных катаклизмов на территории РФ — уже к середине 2021 года с затоплениями столкнулись жители 440 населенных пунктов, а общий ущерб достигал по некоторым оценкам 7,5 млрд рублей1. Чаще всего паводки происходят в весенний период. По данным аналитиков ВСК, наиболее подвержены данному риску жители Башкортостана (именно на этот регион пришлась большая часть страховых случаев), Тюмени, Хабаровска и Челябинска.

Объем выплат по страхованию имущества физических лиц со стороны ВСК в 2021 составил почти 99 млн рублей — для сравнения, в 2018 году этот показатель равнялся чуть более 7 млн, в 2019 — достиг уже 17 млн рублей. Таким образом, за 4 года объем компенсаций ВСК в связи с паводками вырос почти более чем в 13 раз. Средний размер выплаты пострадавшему по итогам 2021 составил 772 тыс. рублей.

Стоит отметить, что от паводков страдают не только обычные граждане, но и предприниматели. Так, выплаты по страхованию имущества юридических лиц в связи с паводками за 4 года в ВСК выросли больше, чем в 20 раз.

"Жителям регионов, подверженных различным природным катаклизмам, в первую очередь стоит рассматривать о необходимости страхования своего имущества. В среднем полис, включающий риск паводков и наводнений, стоит 5 тыс. рублей, а покрытие по нему составляет 1,5 млн рублей. Для сопоставления, только стоимость монтажа инженерных систем, как правило, составляет не менее 10 тыс. рублей2. Важно отметить, что спрос на страхование имущества растет. За 9 месяцев 2021 года объем собранных премий по имуществу физических лиц (ИФЛ) вырос 1,5 раза. Мы видим, что граждане повышают уровень своей финансовой грамотности, растет доверие населения к страховщикам, чему способствуют конкретные примеры помощи, реальные выплаты", — отмечает Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.