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Траты россиян в первую неделю марта выросли на 21%

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Траты россиян в начале марта текущего года выросли на 21% относительно средненедельных трат в феврале, свидетельствуют данные эквайринговой сети ПСБ.

Динамично меняющиеся макроэкономические условия стимулируют население к увеличению своих трат, особенно на фоне заявлений ряда иностранных компаний о приостановке поставок своей продукции в страну. Кроме того, россияне стремятся закрыть свои потребности на более длительный период, чем раньше, что и объясняет всплеск расходов, в том числе не на первоочередные товары и продукты.

В результате спрос на бытовую технику и электронику вырос почти на 40%, продажи в аптеках увеличились на 22%, а спрос на одежду и обувь — на 16%. Также на 16% увеличились траты в супермаркетах, что объясняется стремлением россиян на фоне нестабильных экономических условий сделать запасы продуктов с длительными сроками хранения и товаров первой необходимости и, тем самым, в течение определенного времени минимизировать влияние инфляции. Без учета инфляционного фактора рост спроса в данных категориях также был двузначным и составлял от 14% до 21%.

Отметим, что увеличение среднего чека за первую неделю марта в сегменте "Электроника" составило 39%, в "Аптеках" 26%, в "Супермаркетах" 13% и в сегменте "Одежда" 9%. Такой рост на фоне плавной динамики предыдущих периодов также свидетельствует о приобретении товаров "про запас" и реализации отложенного спроса.

Ограничение внешних перелетов и рост цен на билеты сказался на обороте в сегменте туризма, который снизился на 17%. Россияне также стали экономить на кафе и ресторанах — расходы в этом сегменте сократились на 6%, а средний чек снизился на 12%.

"В настоящее время мы наблюдаем реакцию населения на стрессовые условия, когда потребители хотят зафиксировать цены и успеть приобрести не только популярные, но и привычные товары, поэтому такой рост расходов и повышенный спрос вполне объяснимы в текущей ситуации. Ожидаем, что в ближайшие недели повышенный спрос на электронику, лекарства, и другие товары будет снижаться. Восстановление цепочек поставок, в том числе из других стран, таких как Китай или Индия, позволит нарастить предложение и ассортимент в розничной торговле", — сказал Дмитрий Грицкевич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ.

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Назад. 14 марта 2022
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