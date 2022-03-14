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ВСК выступила в качестве независимого эксперта на орловском чемпионате WorldSkills Russia

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14 марта орловский филиал Страхового Дома ВСК выступил в качестве независимого эксперта "VI Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) по компетенции "Агент страховой".

В 2022 году эта компетенция была представлена впервые в региональном чемпионате среди юниоров. Соревнования проходили в течении 3 дней и состояли из 6 модулей. Участники должны были проанализировать и показать рынок сбыта для страховых услуг, провести анализ рисков страхования
юридических и физических лиц, предложить PR-кампанию по страховым продуктам, организовать документооборот по заключению договоров, оформить полный пакет страховой документации для ФЛ и ЮЛ и платежные документы для выполнения финансовых операций по выбранному виду страхования, а также организовать продажи страховых услуг.

В чемпионате участвовали пять команд по два человека. Победители были награждены электрическим чайником на Bluetooth-управлении за первое место, игровой гарнитуров — за второе и Powerbank — за третье. Член правительства и руководитель Департамента образования Орловской области Алексей Карлов, а также руководитель Регионального координационного центра движения WorldSkills в Орловской области Наталья Автющенко объявили благодарность директору Орловского филиала ВСК Пивень
Алексею Григорьевичу за поддержку в организации церемонии награждения "VI Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" Орловской области. Ее вручал директор Орловского автодорожного техникума Николай Коробецкий.

"Наша организация заинтересована в хорошо подготовленных кадрах. Развитие сотрудников — одна из стратегических целей компании. Поэтому ВСК способствует подготовке студентов к чемпионату молодых профессионалов, давая необходимые знания, умения и навыки по международным стандартам при прохождении ими учебной практики на базе Орловского филиала. Надеемся, из ребят вырастут большие профессионалы, которых ждем на работу в ВСК", — отметил Алексей Пивень.

Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) — это самые масштабные соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних
профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 22 лет. Они способствуют профессиональной ориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик.

Страховой Дом ВСК работает с 1992 г. и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России.
Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: "ruAA" — по версии рейтингового агентства "Эксперт РА", АА (RU) — по версии АКРА; "BB" — по международной шкале Fitch Ratings; "BB" — по международной шкале S& P Global Ratings. Контрольный пакет ВСК принадлежит основателю компании Сергею Цикалюку, 49% — инвестиционному холдингу SFI (MOEX: SFIN). В 2022 году компания отмечает 30-летний юбилей.

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Назад. 14 марта 2022
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