"Крылья Советов" сыграли вничью с "Зенитом"

Первый тайм закончился ничьей. Счет открыл зенитовец Круговой на 86 минуте матча. На 91 минуте Барач сравнял счет.
Матч закончился ничьей.
Следующий матч "Крылья" проведут 20 марта в Сочи с местной командой.
В воскресенье, 13 марта, "Крылья Советов" на домашнем поле встретились с санкт-петербургским "Зенитом".
Первый тайм закончился ничьей. Счет открыл зенитовец Круговой на 86 минуте матча. На 91 минуте Барач сравнял счет.
Матч закончился ничьей.
Следующий матч "Крылья" проведут 20 марта в Сочи с местной командой.