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В Самаре состоится III Международный фестиваль-конкурс татарской культуры "Мирас"

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В конце рабочей недели, 18 — 19 марта, в областном центре состоится III Международный фестиваль-конкурс татарской культуры "Мирас".

"Мирас" проходит под девизом: "Сохраняем культурное наследие татарского народа"; приурочен к Году культурного наследия народов России.

Организаторами мероприятия являются Самарская областная татарская национально-культурная автономия при участии национально-культурных объединений Самарской области.

Фестиваль призван привлечь интерес детей к литературному и культурно-историческому наследию татарского народа, его музыкальному, исполнительскому, художественному и театральному наследию. "Мирас" вносит огромный вклад в сохранение, развитие и популяризацию национально-культурных традиций татарского самодеятельного народного творчества.

Фестиваль-конкурс проходит по следующим номинациям:
— Вокальное соло (Татар жыры);
— Вокальный ансамбль;
— Фольклорный жанр;
— Музыкально-инструментальное исполнительство;
— Хореография "Татарча бию";
— Хореография, соло (народный танец, стилизованный народный танец, классический танец, эстрадный танец, эстрадно-спортивный танец, современный танец и др.);
— Хореография, ансамбль (дуэт, трио и т. д.) — (народный танец, стилизованный народный танец, классический танец, эстрадный танец, эстрадно-спортивный танец, современный танец и др.);
— Художественное чтение "Нэфис суз";
— Концертные номера этнокультуры в национальных костюмах (вокальное и танцевальное искусство);
— Декоративно-прикладное творчество (живопись, вязание, бисероплетение, резьба, валяние, лоскутное шитье и др.);
— Мастер и ученик во всех номинациях конкурса (оценивается преподаватель и ученик);
— Творческая семья (вокал, музыкально-инструментальное исполнительство, хореография, художественное слово);
— "Профессионал" (в этой номинации выступают участники, имеющие среднее или высшее профессиональное образование).

Конкурсные прослушивания участников будут проходить в доме культуры "Чайка" 18 марта с 09:00 по 18:00, 19 марта с 09:00 по 16:00. Праздничный Гала-концерт с церемонией награждения победителей состоится в МБУК ДК "Чайка" 19 марта 2022 года с 17:00 до 19:00.

Отметим, что членами жюри являются видные деятели культуры Республики Татарстан, Республики Башкортостан и Самарской области. Председатель жюри — народная артистка РФ и РТ, лауреат Государственной премии им. Г.Тукая, кавалер 3-х орденов: ордена Дружбы народов, ордена "За заслуги перед Республикой Татарстан" и ордена "Почёта", солистка ТГАТОиБ им. М.Джалиля, академик Петровской академии науки и искусства, профессор, заведующая кафедрой сольного народного пения ФВШИ КазГИК Ганеева Винера Ахатовна.

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Назад. 14 марта 2022
В Самаре состоится III Международный фестиваль-конкурс татарской культуры "Мирас"
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