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"Ростелеком" укрепил лидирующие позиции на рынке ключевых решений для корпоративных клиентов по итогам 2021 года

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"Ростелеком" остается крупнейшим игроком на рынке ШПД для юридических лиц по количеству абонентов и выручке, демонстрирует максимальный рост клиентской базы виртуальной АТС, а также обладает наибольшей выделенной номерной емкостью в коде 8-800. Лидерство компании подтвердили рейтинги по итогам 2021 года, составленные независимым консалтинговым агентством "ТМТ Консалтинг".

На конец 2021 г. аналитики зафиксировали существенный рост рынка ШПД — на 13,7%, при этом доходы на нем составили 65,3 млд руб. против 57,7 млн в 2020 году. На 1,8% — до 1,87 млн — также выросла общая абонентская база. Эксперты связывают эти изменения с завершением третьего этапа федерального проекта подключения к интернету социально-значимых объектов, а также с увеличением активности в сегменте малого и среднего бизнеса, который восстанавливается после пандемии.

Лидером по числу подключенных абонентов (активных портов) и по объему доходов на рынке услуги "Широкополосный доступ в интернет для B2B" традиционно остается "Ростелеком", отмечает агентство. В 2021 г. компания увеличила долю в структуре рынка по выручке до 49% за счет исполнения крупных государственных программ, федеральных проектов и активного продвижения высокоскоростных тарифных планов. Доля абонентской базы "Ростелекома" в сегменте корпоративного ШПД составляет 43%: компания снова показала существенный отрыв от остальных игроков рынка.

По итогам 2021 г. "Ростелеком" также демонстрирует сильные позиции в других ключевых продуктовых направлениях. Так, на рынке услуги "Бесплатный вызов" компания обладает наибольшей выделенной номерной емкостью — 35% от всех выделенных номеров в коде 8-800. "Ростелеком" также занимает первое место по количеству организаций-клиентов виртуальной АТС, показав максимальный прирост базы — 20%, и входит в тройку лидеров по доходам в этом сегменте. Таким образом, "Ростелеком" сделал самый большой вклад в увеличение общей абонентской базы ВАТС в России, которая по итогам 2021 года выросла до 400,8 тыс. В 2021 г. оператор сосредоточился на подключении компаний в регионах, а также на развитии дополнительных сервисов, таких как аналитика речи, голосовые помощники, кол-трекинг и мобильная ВАТС. Виртуальная АТС "Ростелекома" доступна компаниям, работающим более чем в 500 городах России.

Вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами "Ростелекома" Валерий Ермаков: "Новые цифровые и ИТ-решения развиваются по-прежнему на фундаменте телекома. Поэтому мы уделяем много внимания инфраструктуре широкополосного доступа, выстраивая ее как новую технологическую платформу, на которой наши клиенты могут получать не только традиционные телеком-услуги, но и дополнительные ИТ-сервисы, создающие новый клиентский опыт. Например, речевую аналитику в ВАТС или интеллектуальное видеонаблюдение. При этом мы стремимся к тому, чтобы даже самые сложные решения в сфере цифровизации были максимально клиентоориентированными, ведь пандемия серьезно изменила рынок, особенно там, где потребители наиболее восприимчивы к онлайн-сервисам и клиентскому опыту. Лидирующие позиции в ключевых продуктовых направлениях подтверждают эффективность наших усилий".

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Назад. 14 марта 2022
"Ростелеком" укрепил лидирующие позиции на рынке ключевых решений для корпоративных клиентов по итогам 2021 года
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