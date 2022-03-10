16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ВСК и М.Видео-Эльдорадо запускают продажи новых чекап-программ для проверки здоровья

Читали 17

Страховой Дом ВСК совместно с Группой М.Видео-Эльдорадо запускает продажи комплексных программ проверки здоровья. Клиентам обеих сетей доступны более 25 вариантов прохождения чекапа для взрослых и детей, включающие различные наборы анализов, исследований и консультаций специалистов в более 400 городах России.

Программы проверки здоровья и диагностики заболеваний на ранней стадии впервые можно будет оформить в более чем 1100 магазинах М.Видео и Эльдорадо в 400 городах страны, а также онлайн на сайтах Группы. Оформив покупку, клиент получает цифровой код на получение медицинского полиса. Услуги будут оказаны в широкой сети клиник.

Более 25 программ разной глубины и наполнения индивидуально подобраны для мужчин, женщин, детей, пожилых людей и спортсменов. Прохождение чекапа покажет текущую картину состояния здоровья, поможет на ранних стадиях выявить отклонения и предотвратить развитие осложнений, даст расширенную информацию о выявленных проблемах и рекомендации по дальнейшему лечению. В отличие от базовых программ обязательного и добровольного медицинского страхования (ОМС и ДМС) медицинский чекап не требует наличия жалоб и направлений от специалистов, проводится в короткие сроки от 1 дня, получение результатов анализов и обследований, а также проведение консультаций в формате "онлайн" позволяет избегать очереди и экономит время на дорогу. Стоимость комплексного продукта "Чекап" в среднем ниже на 15%-20%, чем прохождение данного обследования в клиниках и приобретение анализов по отдельности.

"В 2020–2021 годах продажи продуктов медицинского направления значительно выросли (по некоторым продуктам вдвое). В качестве примера можно привести продукты телемедицины. Спрос на неё в 2021 вырос на 60% год к году. Многие клиенты во время пандемии активно начали пользоваться этим сервисом и оценили удобство его использования — возможность оперативно получить профессиональный совет по своему здоровью, второе медицинское мнение по уже поставленным диагнозам, расшифровать результаты анализов и исследований", — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицине Страхового Дома ВСК.

"Последние несколько лет научили нас тому, как важно знать, в каком состоянии наше здоровье и наших близких, есть ли пока неощутимые отклонения или предпосылки к развитию болезни. Тем более, когда растущая часть населения все еще сталкивается коронавирусной инфекцией и ее последствиями. Начав развивать категорию медицинских услуг, мы увидели стабильный спрос потребителей, которым не хватает специализированной помощи, доступной в программах ОМС и ДМС, по всей стране. Этот тренд поддерживает рост популярности на цифровые сервисы, которые позволяют быстро получить все необходимые услуги, будь то развлечения, образование или медицинская помощь, — заявила Валерия Шатковская, руководитель по кредитным и страховым продуктам М.Видео-Эльдорадо.

Версия для печати

Новости

Назад. 10 марта 2022
ВСК и М.Видео-Эльдорадо запускают продажи новых чекап-программ для проверки здоровья
ПСБ начал прием заявок от бизнеса на кредиты по ставке до 8,5%

В России и мире

Формула "Автобана": качественно и вовремя

Уникальную цифровую платформу "Преон" представил "Автобан" министру транспорта РФ Виталию Савельеву на крупнейшем отраслевом форуме страны — Транспортной неделе 2021. Генеральный директор холдинга Алексей Андреев рассказал о преимуществах информационной системы, которая объединит всех участников строительно-инвестиционного процесса и в разы сократит время на согласование документов.

Обход Тольятти строится круглосуточно

Ровно два года назад, в октябре 2019, строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" и правительство Самарской области начали грандиозную стройку — обход Тольятти. Дорогу стратегического развития региона строят уже два года в круглосуточном режиме и обещают сдать к концу 2023-го.

Культура и стиль

Граффити — не вандализм, а искусство

Творчество или вандализм? Наверное, многие задавались подобным вопросом гуляя по улицам своего города, особенно в тот момент, когда перед глазами появляются огромные разноцветные символы и надписи на зданиях. В чём смысл граффити? И как отличить вандала от граффити-художника? В этом мне помог разобраться представитель граффити-команды "Quick Handz Crew".

Люди

Под Новокуйбышевском водитель грузовика сбил насмерть дорожного рабочего

В пятницу, 4 марта, в Волжском районе в 14:30 между 24 и 25 км трассы Самара - Новокуйбышевск 47-летний водитель КамАЗа с полуприцепом нарушил правила расположения на проезжей части и врезался в стоявший автомобиль дорожных рабочих ГАЗ-2705 (машина прикрытия).

Кошелек

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

В Самаре возбуждено третье уголовное дело из-за сошедшего на людей с крыш снега

В Самаре возбуждено третье уголовное дело по фактам травмирования местных жителей в результате падения наледи с крыши многоквартирного дома, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Он и она