16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ПСБ начал прием заявок от бизнеса на кредиты по ставке до 8,5%

Читали 20

ПСБ, являющийся надежным партнером для своих клиентов и активно участвующий в мерах государственной поддержки МСБ, присоединился к обновленной антикризисной программе стимулирования кредитования бизнеса, реализуемой Банком России совместно с Корпорацией МСП. ПСБ начал принимать заявки от предпринимателей на льготные кредиты по ставке, не превышающей 8,5%, что позволит МСБ иметь доступ к наиболее выгодным условиям финансирования их деятельности.

Кредит с лимитом от 3 млн до 150 млн рублей со сроком льготной ставки до 18 месяцев может получить субъект МСП, осуществляющий деятельность в утвержденных программой отраслях. Финансирование может быть направлено на инвестиционные цели или пополнение оборотных средств.

Программа также предусматривает возможность рефинансирования выданных ранее кредитов. Основным требованием к таким кредитным договорам является размер ставки, которая не должна превышать 8,5%, в том числе не допускается их смешанное целевое назначение.

"Мы приветствуем возобновление программы стимулирования малого и среднего предпринимательства, которая на фоне сложных экономических условий особенно актуальна для поддержания деятельности предпринимателей, и ожидаем интерес к ней со стороны бизнеса, так как она уже доказала свою востребованность — с начала действия программы ПСБ предоставил МСБ финансирование на общую сумму 12,5 млрд рублей", — отметил Кирилл Тихонов, вице-президент — заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ.

Антикризисная программа поддержки малого и среднего бизнеса запущенна 5 марта 2022 года и будет действовать до конца марта текущего года.

Процентная ставка до 8,5% годовых применяется по Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства АО "Корпорации МСП" от 04.03.2022 г. Минимальная сумма кредита — 3 млн рублей. Максимальная сумма кредита — 150 млн рублей. Срок кредита — не ограничен, действие льготной ставки — до 18 месяцев.
ПАО "Промсвязьбанк". Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 года.

Версия для печати

Новости

Назад. 10 марта 2022
ПСБ начал прием заявок от бизнеса на кредиты по ставке до 8,5%

В России и мире

Формула "Автобана": качественно и вовремя

Уникальную цифровую платформу "Преон" представил "Автобан" министру транспорта РФ Виталию Савельеву на крупнейшем отраслевом форуме страны — Транспортной неделе 2021. Генеральный директор холдинга Алексей Андреев рассказал о преимуществах информационной системы, которая объединит всех участников строительно-инвестиционного процесса и в разы сократит время на согласование документов.

Обход Тольятти строится круглосуточно

Ровно два года назад, в октябре 2019, строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" и правительство Самарской области начали грандиозную стройку — обход Тольятти. Дорогу стратегического развития региона строят уже два года в круглосуточном режиме и обещают сдать к концу 2023-го.

Культура и стиль

Граффити — не вандализм, а искусство

Творчество или вандализм? Наверное, многие задавались подобным вопросом гуляя по улицам своего города, особенно в тот момент, когда перед глазами появляются огромные разноцветные символы и надписи на зданиях. В чём смысл граффити? И как отличить вандала от граффити-художника? В этом мне помог разобраться представитель граффити-команды "Quick Handz Crew".

Люди

Под Новокуйбышевском водитель грузовика сбил насмерть дорожного рабочего

В пятницу, 4 марта, в Волжском районе в 14:30 между 24 и 25 км трассы Самара - Новокуйбышевск 47-летний водитель КамАЗа с полуприцепом нарушил правила расположения на проезжей части и врезался в стоявший автомобиль дорожных рабочих ГАЗ-2705 (машина прикрытия).

Кошелек

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

В Самаре возбуждено третье уголовное дело из-за сошедшего на людей с крыш снега

В Самаре возбуждено третье уголовное дело по фактам травмирования местных жителей в результате падения наледи с крыши многоквартирного дома, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Он и она