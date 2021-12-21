Падение продаж в ноябре приблизило деловую активность к нейтральной зоне

21.12.2021 13:19 Читали 8

Согласно Индексу RSBI, который в ноябре приблизился к нейтральной зоне и составил 50,3 пункта, малый и средний бизнес демонстрирует неуверенность на фоне меняющихся эпидемиологических и экономических условий, что вызвано в первую очередь значительным падением как фактических, так и ожидаемых показателей выручки.

Снижение компоненты продаж на ощутимые восемь пунктов стало причиной возврата Индекса к значениям, зафиксированным в начале текущего года, однако ноябрьская динамика компонент кадров, инвестиций и кредитов, несмотря на их небольшое снижение, позволила удержать Индекс в зоне роста.

"В ноябре бизнес отреагировал на усиление неопределенности в экономике, вызванной появлением нового штамма коронавируса и слабым спросом. Перебои в поставках, рост цен на комплектующие и логистику оказывали негативное влияние на выручку предпринимателей и их ожидания от продаж в будущем. Все это нашло отражение в значениях Индекса RSBI, который практически сравнялся с показателями начала 2021 года. Тем не менее сохраняющиеся на протяжении нескольких месяцев высокие показатели инвестиционной и кредитной активности говорят об устойчивых планах предпринимателей вкладывать в поддержание и развитие своего бизнеса", — отметил Кирилл Тихонов, вице-президент — заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ.

Основные тренды

Компонента продажи потеряла почти восемь пунктов за месяц за счет снижения как фактических, так и ожидаемых значений компоненты.

Рост выручки отметили 17% МСБ, что на 7% меньше, чем месяцем ранее. О сокращении выручки сказали 42% опрошенных предпринимателей, и это ухудшение показателей на 8%.

Доля тех респондентов, которые ожидают снижение выручки в ближайшие три месяца, увеличилась на 6% и достигла 38%, также снизилось количество предпринимателей, ожидающих роста выручки в этот же период, — таких 17% против 27% в октябре.

Компонента кадры практически не изменилась, так как ухудшение ожиданий было компенсировано ростом фактических значений.

Доля МСБ, принимавших на работу персонал в отчетном месяце, немного снизилась и составила 11%, а сокращали сотрудников 16% опрошенных бизнесменов, это улучшение показателя на 4%.

Кадровые прогнозы предпринимателей на ближайшие три месяца ухудшились. Увеличивать штат планируют 17% против 22% в прошлом месяце, при этом доля МСБ, которые планируют сокращения в ближайшее время, практически не изменилась и составила 8%.

Компонента инвестиций снизилась из-за небольшого сокращения фактических и ожидаемых показателей вложений МСБ в развитие бизнеса, что соотносится с ухудшением ожиданий по выручке. Тем не менее компонента продолжает удерживать высокие позиции в зоне роста.

В ноябре 22% опрошенных предпринимателей заявили о росте инвестиций в бизнес, что на 4% меньше, чем в октябре, при этом осталась неизменной доля в 9% тех респондентов, которые сказали о сокращении инвестиций.

Доля МСБ, которые планируют расширять инвестиции в бизнес, снизилась на 3% до 24%, а тех, кто будет их снижать, практически не изменилась по сравнению с прошлым месяцем и составила 6%.

Компонента кредиты не изменилась.

14% опрошенных предпринимателей заявили о том, что у них уже есть кредит, а 13% отметили, что получили его в ноябре. Осталось практически неизменным количество МСБ, кто не пытался его получить из уверенности, что его не одобрят, и этот показатель составляет всего 4% от общего числа опрошенных предпринимателей.

Индекс RSBI по размерам бизнеса.

Индексы всех размеров бизнеса снизились в ноябре. Индекс микро-бизнеса потерял почти 4 пункта за один месяц. Такое снижение в первую очередь связано с проблемами с выручкой — 52% предпринимателей отметили снижение продаж в ноябре, а 42% ожидают снижения в дальнейшем. На фоне сложностей с поставками и ростом цен поставщиков именно микробизнес оказывается наиболее уязвимым.

Индекс RSBI по видам деятельности.

Индексы всех сфер деятельности снизились в ноябре. Основным триггером стало сокращение продаж и прогнозов по выручке на фоне усиления неопределенности по ведению бизнеса. Больше всех пострадала сфера услуг, опустившись на 3,8 пункта, у которой все компоненты индекса снизились относительно октября.