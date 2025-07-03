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Танцы под открытым небом: как в парке Гагарина живет традиция танцевальных вечеров

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По средам и воскресеньям с конца июня по начало сентября на брусчатке в парке Гагарина вот уже больше десяти лет играет музыка и танцуют люди. Сюда приходят научиться новым танцам, станцевать старые и провести время в хорошей компании. Участников собирается достаточно и для круга танца, и для лонгвея, а организацией и проведением занимается целая группа тренеров, но так было не всегда.

Фото: Евгений Шурыгин

Основатель движения Антон Волков рассказал, как зарождалось и росло танцевальное сообщество.

— Как давно проводятся танцы в парке?

— С лета 2014, а если подробнее — в 2014 году летом в Самару приехало танцевальное мероприятие Dance and Travel. В рамках этого фестиваля танцоры ездили по разным городам и учились, разбирали новые и интересные танцы. Также проводились мероприятия (балы, танцевальные вечера).

Один активный человек из Самары заинтересовался мероприятием, но, к сожалению, ранее танцами особо не занимался. На бал очень хотелось и не просто стоять в сторонке и смотреть, но и танцевать. Количества занятий по подготовке крайне не хватало. Поэтому человек попросил знакомых (более погруженных в танцы людей) протанцевать и порепетировать танцы из списка на бал.

Так, впервые человека 3 или 5 пришло разбирать танцы в парке. Потом был создан чат в вк для приглашения других людей на более массовые танцы. В итоге человек подготовился и уверенно посетил бал в Самаре.

А после него желание собираться и танцевать не угасло, поэтому решили периодически делать это в парке.

— А как определилось место — брусчатка?

— Исторически сложилось. Ввиду большого пространства и удобства. Изначально танцевали на "ракушке" — это сцена у воды. Но там ограничено пространство, и когда начало собираться большое количество людей — стало тесно. Искали и пробовали различные места. И самое удобное — рядом со сценой на брусчатке.

— Каким танцам учите?

— Вперемешку: салонным и историко-бытовым.

— Как часто люди приходят еще после одного вечера?

— Нет статистики и никто еë не ведëт. Но изначально такие танцы для тех, кто уже немного с ними знаком, поэтому люди приходят снова.

Проводятся все занятия бесплатно. Каждый вечер разделяется на две части — с разбором схемы, когда тренеры разучивают вместе со всеми желающими новый танец под счет, и — безразборную, во время которой танцы объявляются, как на балу, и проводятся иногда с небольшими напоминаниями. Несмотря на разную сложность — в парке танцуют вальсы, польки, марши, кадрили, контрдансы, рилы, танго — тренеры рады видеть на репетициях всех желающих, присоединиться может даже простой прохожий.

Как пишут организаторы в своем паблике: "Оставляйте свои душные квартиры и приходите к нам! При себе иметь позитивный настрой, желание хорошо провести время, а остальному — научим!"

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