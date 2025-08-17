16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Самара бегущая: как прошел марафон на площади Куйбышева

Сегодня, 17 августа, на площади Куйбышева прошел международный марафон на Кубок главы города Самара. Марафонцы участвовали в забегах на разные дистанции.

Фото: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

На территории площади Куйбышева был расположен спортивный городок, включающий в себя площадку для разминочного бега и тренировок, зону отдыха, камеры хранения, раздевалки и фургончики с полезными перекусами.

Перед началом забегов разминку для спортсменов провёл Владимир Митрохин, тренер по бегу в школе правильного спорта I Love Supersport. Всего в международном Самарском марафоне приняли участие более 4500 участников из более чем 280 городов и населенных пунктов России. Также в забегах участвовали иностранные бегуны из 6 стран: Индии, Казахстана, Италии, Египта и других. "Бегу, потому что люблю!" — именно такой слоган носил международный марафон.

Торжественное открытие марафона провели министр спорта Самарской области Рогожинская Лидия Анатольевна, председатель федерации легкой атлетики Самарской области Каргин Сергей Константинович, руководитель "Департамента Физической Культуры и Спорта Администрации городского округа Самара" Чеканов Дмитрий Валерьевич и председатель Автономной Некоммерческой Организации "Центр Организации и проведения спортивных мероприятий "ВОЛГАМЭН" Сирота Антон Валерьевич.

"Я очень надеюсь на то, что работа, которая была проведена командой Антона Валерьевича, принесет вам огромное удовольствие. Мы надеемся, что все марафонцы покажут сегодня прекрасные результаты и, как обычно, отдадутся бегу, ритму и своему любимому и здоровому образу жизни. Желаем вам легкого бега, красивых результатов, быстрых секунд. Надеюсь, что вы еще не раз приедете к нам в Самарскую область бежать вместе со всеми любителями марафона!" — сказала Рогожина Лидия Анатольевна.

Первыми стартовали участники забега на дистанции 42,2 км и 21,1 км. Пейсмейкеры, представленные марафонцам на открытии, сопровождали бегунов на протяжении всей дистанции.

"Пробежала сегодня 21 километр, полумарафон. Впечатления от забега невероятные, получила множество положительных эмоций и адреналина. Сначала бежалось легко, потом стало тяжелее, но в конце дистанции уже не чувствовала никакой усталости. Финишировала за 2 часа 10 минут и очень рада своим результатом, так как бежала полумарафон в первый раз", — поделилась своими впечатлениями участница Самарского международного марафона Анастасия.

Имена всех участников марафона были представлены на стенде в центре площади Куйбышева. Награждение производилось в несколько этапов. Первыми были награждены победители забега на дистанцию 42,2 км и 21,1 км. Позже медали были вручены марафонцам, пробежавшим дистанции 10 км, 3 км, 1568 м "Самарская миля" и 600 м.

Особенностью маршрута международного Самарского марафона в этом году стал Старый двухполосный мост через реку Самару в Куйбышевском районе.

