Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Северсталь" расширяет поддержку металлопереработчиков Поволжья

В условиях снижения спроса на рынке металла малые и средние предприятия Поволжья, производители металлопродукции, нацелены на оптимизацию логистики и сокращение издержек. Все более значимыми факторами для местных переработчиков становятся локализация поставок и постоянный доступ к продукции, гибкие условия в закупках и дополнительные сервисы.

Фото: предоставлено компанией "Северсталь"

Один из ведущих поставщиков металлопроката в регионе — "Северсталь", с торговой сетью в России и СНГ в составе 66 складов. По оценке компании, потребители все чаще отдают предпочтение комплексным решениям и сервисам, которые позволяют экономить и поддерживать эффективность в текущей ситуации на рынке.

На площадках "Северстали" в регионе помимо базовых позиций — горячекатаные и холоднокатаные рулоны и листы, оцинкованный прокат, изделия с полимерным покрытием — повышенным спросом пользуются продукты с улучшенными свойствами. Предприятия активно закупают прокат Coversafe для сэндвич-панелей, высокопрочный оцинкованный прокат для ЛСТК, кровельную линейку Rooftop, высокопрочные профили Powerform Tube и специализированный прокат Steelazer для лазерной резки. Как отмечают в компании, особенно востребован прокат с полимерным и цинковым покрытиями — за первые пять месяцев 2025 года продажи этой продукции в Приволжском федеральном округе выросли на 12% и 35% соответственно.

Компания сохраняет возможность поставок минимальных партий от одного рулона или пачки, что особенно актуально для небольших производств. Потребители закупают металл со склада, а также в интернет-магазине, при этом пользуются финансовыми сервисами с возможностью отсрочки платежа. За пять месяцев этого года более 60% заказов на прокат "Северстали" были оформлены в регионе с отсрочкой оплаты.

Дополнительное конкурентное преимущество бизнесу создают сервисы металлообработки: клиенты компании могут заказать любые виды резки металла в 53 партнерских центрах. Готовые изделия поставляются по всей России, с использованием различных вариантов упаковки. Каждая партия проходит многоступенчатый контроль качества — от отгрузки до передачи продукции. Интерес бизнеса к услугам СМЦ растет, по информации компании, объем переработки за пять месяцев 2025 года вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"В условиях снижения спроса мы находим новые совместные возможности для укрепления позиций, — отмечает Денис Степашин, руководитель дивизиона Поволжье и Урал "Северсталь Дистрибуции". — Мы предлагаем партнерам комплексные решения, развиваем сервисы и расширяем ассортимент для решения текущих бизнес-задач, а также для будущего роста. Наши клиенты могут оформить заказ через менеджера или онлайн, воспользоваться технической поддержкой и помощью в подборе продукции — что помогает оптимизировать процессы. Финансовые сервисы позволяют закупать металл на условиях отсрочки, поэтому остаются критически важными для металлопереработчиков". Такой подход, сочетающий операционную гибкость с экспертной поддержкой, позволяет металлопереработчикам региона сохранять стабильность даже в непростое время. 

Авито Работа запустил фильтр "Крупные компании" для удобного поиска вакансий от надежных работодателей

Авито Работа представляет новый фильтр "Крупные компании". Достаточно в один клик выбрать фильтр и моментально получаешь подборку вакансий от крупных компаний. Это упрощает поиск для соискателей, которые ценят устойчивость и репутацию работодателя, а работодателям — привлекать квалифицированных специалистов.

"Пластилиновый дождь": юбилейный фестиваль при поддержке Правительства Самарской области радует жителей и гостей Самары уличным искусством

Фестиваль уличных театров "Пластилиновый дождь", созданный при поддержке Правительства Самарской области, в этом году отмечает свой юбилей и раскрашивает Струковский сад яркими красками творчества. С 16 августа город стал площадкой для выступления коллективов со всей России — Казани, Ростова-на-Дону, Москвы и Санкт-Петербурга. Одним из самых запоминающихся событий стало выступление ростовского театра "Улица Ларамбла" с интерактивным спектаклем-шествием "По улице слона водили".

Московский уличный театр "Запалки" покоряет Самару на фестивале "Пластилиновый дождь"

В Самаре завершается фестиваль уличного театра "Пластилиновый дождь", который собрал коллективы со всей страны. Среди участников — московский проект "Запалки", представленный актёрами Анастасией Шаламовой и Ильёй Алёшиным.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

В лето с призами: "Ростелеком" разыгрывает сотни тысяч наград и бонусов среди участников мини-игр

"Ростелеком" объявляет большой летний розыгрыш призов среди участников мини-игр на официальном сайте компании. Чтобы принять участие, достаточно выбрать понравившуюся игру <a href="https://msk.rt.ru/play" target="_blank">на сайте "Ростелекома"</a>. Играть могут не только абоненты компании, но и все желающие.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

На Проране пройдет музыкальный фестиваль "Топинамбур-2025"

25-27 июля на острове Поджабный (Проран) состоится музыкальный рок-бард-фестиваль "Топинамбур-2025" (0+). Гостями фестиваля станут жители Самарской области, люди, связанные с музыкой, искусством, туристы, любители путешествий и отдыха на природе.

