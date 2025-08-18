Авито Работа запустил фильтр "Крупные компании" для удобного поиска вакансий от надежных работодателей

На главной странице сервиса среди популярных категорий вакансий появилась новая кнопка "Крупные компании". При нажатии на нее соискатель в один клик попадает к отфильтрованному списку, где собраны предложения от крупных работодателей. При выборе фильтра система автоматически настраивает критерии, избавляя пользователей от необходимости ручной настройки. При этом привычная навигация и другие фильтры остаются доступными, позволяя при необходимости уточнять параметры поиска.

Рейтинг крупных компаний формируется на основе анализа внешних рыночных данных, включая авторитетные рейтинги работодателей, финансовые показатели компании и активность на платформе, что обеспечивает объективность и достоверность списка.

Функция уже доступна на платформе Авито Работы. Внедрение фильтра "Крупные компании" — это еще один шаг к созданию более прозрачного и удобного рынка труда, где соискатели чувствуют себя уверенно, а работодатели получают больше возможностей для найма лучших специалистов.

"Проведенный нами опрос выявил четкие тенденции в поведении соискателей. Для 35% респондентов определяющим фактором при выборе работы является стабильность компании-работодателя, а для 18% — ее статус как крупного и известного игрока рынка. Эти данные подтверждают наш стратегический курс на создание инструментов, которые помогают пользователям находить не просто работу, а надежное место для профессионального развития. Новый фильтр — это не просто техническое решение, а важный шаг в построении прозрачного и доверительного рынка труда", — рассказал директор Trust&Safety Авито Работы Иван Беляков.