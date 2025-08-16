В Самаре начался фестиваль креативных индустрий

"Мероприятие представляет культурные ценности. Основная идея фестиваля заключается в том, чтобы показать, что в Самаре находится очень много креативных умов в разных сферах. Креатив точно выходит за рамки города, здесь собираются эксперты со всей России. Несмотря на то, что "Креатив на Волге" несёт в себе и коммерческий подтекст, большинство людей собираются здесь именно из-за творческих целей. Сегодня первый день хакатона, мы занимаемся курированием команд, которые получили брифы от реальных заказчиков. Мы, как эксперты, помогаем им. Завтра у них будет презентация идей и тех продуктов, которые им удастся придумать", — говорит креативный директор и партнёр Redday Николай Осин.

"Креатив на волге" совмещает в себе творческое и коммерческое. Посетителям фестиваля представлены арт-объекты, воркшопы, в которых они могут приобрести разные товары и попробовать дегустационные блюда, а также отправиться в одну из фотозон, расположенную недалеко от сцены. На территории мероприятия в крытом лектории выступают спикеры, попасть внутрь может каждый посетитель. В хакатоне принимают участие представители творческих профессий, предприниматели и студенты. Тематический уклон фестиваля в этом году — множественность ролей современного человека в креативных индустриях.

В центре "Станкозавода" располагается палатка с брендированным мерчом фестиваля.

"В этом кластере я развиваю детскую историю. Я считаю, что игрушки не должны быть просто яркими и интерактивными — они должны обладать душой. Новая и прогрессивная локация "Станкозавода" позволяет мне воплотить эту идею в жизнь благодаря высокому уровню её организации. Атмосфера и люди здесь — всё здорово!" — поделилась создательница бренда Robodelkin Юлия Чубенко.

"Креатив на Волге" продлится до 17 августа включительно, вход для гостей фестиваля свободный.