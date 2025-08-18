КПП Маштаково — Сырым закрыт. Как Выехать за пределы России в Казахстан?

Движение будет ограничено для легковых автомобилей, а также междугородних автобусов. Грузовые автомобили смогут пересекать пропускной пункт, предварительно оформив электронное разрешение на пересечение границы, передаёт "КазАвтоЖол".
Для людей, желающих пересечь границу, рекомендуется выбрать один из трех возможных контрольно-пропускных пунктов:
- Пункт пропуска "Шаган" (РК) / "Теплое" (РФ) — двусторонний, для граждан Республики Казахстан и Российской Федерации. Сейчас пропускной пункт испытывает сильную нагрузку, поэтому не рекомендуем этот вариант;
- Пункт пропуска "Аксай" (РК) / "Илек" (РФ) — международный. Менее загруженный, однако является самым далёким из всех таможенных пунктов;
- Пункт пропуска "Таскала" (РК) / "Озинки" (РФ) — международный.