КПП Маштаково — Сырым закрыт. Как Выехать за пределы России в Казахстан?

С 4 августа 2025 года контрольно-пропускной пункт Маштаково — Сырым ввёл временные пропускные ограничения. Сырым намерен провести ремонтные работы, срок которых продлится до 31 декабря 2026 года. Ежедневно пропускной пункт обслуживает более 500 легковых автомобилей, а также до 20 автобусов и 300 грузовых транспортных средств.