В Самаре завершилась 7-я международная конференция "Гипровостокнефти"

В этом году на конференции вновь был установлен рекорд по числу участников. На мероприятие зарегистрировались около 300 специалистов из РФ, Вьетнама, Китая, Узбекистана и Казахстана. Было представлено более 70 докладов, выставочная экспозиция производителей и поставщиков оборудования и материалов.

Ключевыми темами конференции стали современные технологии и методы обустройства месторождений нефти и газа, информационное моделирование, цифровая трансформация производства, автоматизация проектирования и строительства, искусственный интеллект, зеленые технологии, проектное управление, инновации в строительстве и реконструкции скважин, блочно-модульные решения. Новшеством было проведение панельных дискуссий по волнующим представителей отрасли вопросам, которые вызвали бурное обсуждение.

Фото: Сергей Бредихин

Два дня плотной работы завершились церемонией подведения итогов конференции и чествованием партнеров. Генеральный директор института "Гипровостокнефть" Федор Тепляков в своей речи отметил:

"Сегодня мы подводим итоги двухдневного труда. Многие познакомились поближе, сделали выводы о качестве докладов, получили опыт. Всё это мы еще обсудим позже в кулуарах. Хочется пожелать всем, чтобы процветал бизнес: заказчикам, подрядчикам, проектировщикам, поставщикам. Это основа основ, что движет матушку Россию вперед".

Участники конференции поблагодарили команду института "Гипровостокнефть" за организацию такого качественного формата делового общения. Они сошлись во мнении, что полученные знания способствуют развитию бизнеса.

"На конференции происходит двустадийный обмен опытом. Сначала заказчики обмениваются опытом. Затем обсуждаем проблемы с сервисными подрядчиками. В результате у участников конференции складывается картина, как улучшить свои показатели, в том числе технико-технологические", — отметил заместитель начальника управления по скважинным операциям АО "Зарубежнефть" Денис Шкарин.

В заключение Федор Тепляков сообщил о планах по проведению конференции в следующем году и не исключил, что формат, вероятно, будет расширен.