Велосипеды и инновации: на крыльях скорости

В четверг, 14 августа, в музее Модерна состоялось открытие выставки "На велосипеде в космос". Была организована экскурсия, в рамках которой гости познакомились с историей велосипеда и как она связана с Самарой.

Наверняка вы слышали фразу "изобретать велосипед" в значении "придумать что-то новое и совершенно простое". В стенах музея Модерна открылся выставочный проект, где подчёркивается важность такого простого и мобильного средства передвижения, как велосипед. Экспонаты приехали из Московского политехнического университета.

На открытии организаторы провели обзорную экскурсию по четырём комнатам, представляющим историческую, дизайнерскую и спортивную составляющую велосипеда. Гости познакомились с эволюционным переходом этого транспорта и наглядно зафиксировали прогресс в таких компонентах, как педали, рама, седло и колёса.

Помимо велосипедов, из фондов политехнического университета были представлены необходимые аксессуары: сирена, насос, ключ, табличка с номером, свидетельство на транспорт и король дороги, так называли велосипедную фару. Вторая комната посвящена дизайну, где были вывешены карикатурные и красочные постеры в стиле модерн — это копии из Франции, Бельгии, Нидерландов и США 19 века.

В первой комнате представлен самый старший велосипед Российской империи — "Костотряс" 1869 года. А самые молодые экспонаты в предпоследней комнате — спортивно-туристский 1960-х годов "Эксперимент" и "Спринт В-67" велосипед спортивно-трековый 1980-х годов. С помощью настенных справочников представляется возможность для самостоятельного ознакомления с историей возникновения велосипеда и велоспорта.

"Ого! Так это же мой велосипед. У меня такой же раньше был! — воскликнул мужчина возле спортивно-туристского велосипеда "Эксперимент" 1960 года. — Я раньше на таком гонял, до армии. Сейчас у меня современный велосипед. Я любитель, гоняю по городу и трассе. Уже 10 000 км проехал!"

"Велосипеды и космос — это темы, которые интересны всем. В рамках выставки мы планируем провести ряд мероприятий, которые заинтересуют различные возрастные группы — взрослых и детей. Наших гостей ожидает лекционная программа, встреча с ветеранами завода "Прогресс", детские мастер-классы и выставки. Уже в ближайшее воскресенье мы организуем более подробную экскурсию по выставке. Наши коллеги из Московского политехнического университета предложили организовать выставку велосипедов. Мы поняли, что эта идея требует доработки, чтобы выставка была более интересной. Тема велосипедного спорта идёт рука об руку с историей Самары. Во-первых, в наших краях жили купцы и предприниматели двадцатого столетия, которые организовали велосипедное сообщество. Во-вторых, история завода "Прогресс", где первоначально делали велосипеды, а в дальнейшем он занялся выпуском самолётов и ракет. В том числе в рамках подготовки к ноябрьскому международному форуму "Россия — спортивная держава" открылась наша выставка. Велоспорт считается частью всего спортивного мира и играет большую роль в жизни Самары. В нашем городе часто можно встретить, как жители передвигаются на этом мобильном транспорте. Мы планируем, что за период нашей выставки, её посетят порядком 4000 человек, поскольку мы захватываем лето, осень, зиму и предстоящие праздники. Думаю, наши гости останутся под вдохновлённым впечатлением после просмотра этой прекрасной коллекции. Наша задача показать то, чем человек пользуется каждый день, то, что он видит на улице каждый день, имеет интересную историю. В народе говорят "зачем изобретать велосипед", как будто придумать какой-то простой механизм. На самом деле, велосипед — это гениальное изобретение, которое прошло долгий исторический путь. Здесь, на выставке, мы можем наблюдать развитие этого изобретения и ощущать стремление к вершинам, благодаря заводу "Прогресс", — поделилась заведущая музея Модерна Ирина Свиридова.

В Самаре завершилась 7-я международная конференция "Гипровостокнефти"

В четверг, 14 августа, в Самаре состоялась церемония закрытия 7-й международной конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", организованная ведущим в нефтяной отрасли страны комплексным институтом по проектно-изыскательским работам "Гипровостокнефть" (входит в ГК "Зарубежнефть") при поддержке правительства Самарской области. Два дня представители лидеров отрасли, IT-компаний и органов власти, производители техники и оборудования обсуждали актуальные проблемы и новые технологии, обменивались опытом и устанавливали деловые связи.

На конференции "Гипровостокнефти" представили передовые решения в нефтегазодобыче

Миру нужно всё больше энергии. Поэтому повышение продуктивности работы нефтегазового сектора является одной из приоритетных задач. Какие решения для этого сегодня используют участники рынка? Об этом речь шла во время работы тематических секций VII международной научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", которая стартовала в Самаре 13 августа. Организатор мероприятия — АО "Гипровостокнефть".

Саша Спилберг, Милана Стар и Ян Топлес выставили свои личные вещи на распродаже Авито

C 11 августа на Авито станут доступны дропы вещей от известных блогеров: Яна Топлес, Ани Покров, Саши Спилберг, Миланы Хаметовой, Али Аникеевой, Миланы Стар и других в рамках "Хватамбы". Пользователи смогут приобрести одежду из личного гардероба звезд, электронику, интерьерные и стройматериалы. Дропы будут приурочены к летним скидкам на платформе. Большинство вещей знаменитостей можно будет купить со скидкой. Каждая вещь из дропа подобрана не случайно: инфлюенсеры расскажут их историю и поделятся советами для будущих владельцев.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

В лето с призами: "Ростелеком" разыгрывает сотни тысяч наград и бонусов среди участников мини-игр

"Ростелеком" объявляет большой летний розыгрыш призов среди участников мини-игр на официальном сайте компании. Чтобы принять участие, достаточно выбрать понравившуюся игру <a href="https://msk.rt.ru/play" target="_blank">на сайте "Ростелекома"</a>. Играть могут не только абоненты компании, но и все желающие.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

На Проране пройдет музыкальный фестиваль "Топинамбур-2025"

25-27 июля на острове Поджабный (Проран) состоится музыкальный рок-бард-фестиваль "Топинамбур-2025" (0+). Гостями фестиваля станут жители Самарской области, люди, связанные с музыкой, искусством, туристы, любители путешествий и отдыха на природе.

