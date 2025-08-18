Велосипеды и инновации: на крыльях скорости

Наверняка вы слышали фразу "изобретать велосипед" в значении "придумать что-то новое и совершенно простое". В стенах музея Модерна открылся выставочный проект, где подчёркивается важность такого простого и мобильного средства передвижения, как велосипед. Экспонаты приехали из Московского политехнического университета.

На открытии организаторы провели обзорную экскурсию по четырём комнатам, представляющим историческую, дизайнерскую и спортивную составляющую велосипеда. Гости познакомились с эволюционным переходом этого транспорта и наглядно зафиксировали прогресс в таких компонентах, как педали, рама, седло и колёса.

Помимо велосипедов, из фондов политехнического университета были представлены необходимые аксессуары: сирена, насос, ключ, табличка с номером, свидетельство на транспорт и король дороги, так называли велосипедную фару. Вторая комната посвящена дизайну, где были вывешены карикатурные и красочные постеры в стиле модерн — это копии из Франции, Бельгии, Нидерландов и США 19 века.

В первой комнате представлен самый старший велосипед Российской империи — "Костотряс" 1869 года. А самые молодые экспонаты в предпоследней комнате — спортивно-туристский 1960-х годов "Эксперимент" и "Спринт В-67" велосипед спортивно-трековый 1980-х годов. С помощью настенных справочников представляется возможность для самостоятельного ознакомления с историей возникновения велосипеда и велоспорта.

"Ого! Так это же мой велосипед. У меня такой же раньше был! — воскликнул мужчина возле спортивно-туристского велосипеда "Эксперимент" 1960 года. — Я раньше на таком гонял, до армии. Сейчас у меня современный велосипед. Я любитель, гоняю по городу и трассе. Уже 10 000 км проехал!"

"Велосипеды и космос — это темы, которые интересны всем. В рамках выставки мы планируем провести ряд мероприятий, которые заинтересуют различные возрастные группы — взрослых и детей. Наших гостей ожидает лекционная программа, встреча с ветеранами завода "Прогресс", детские мастер-классы и выставки. Уже в ближайшее воскресенье мы организуем более подробную экскурсию по выставке. Наши коллеги из Московского политехнического университета предложили организовать выставку велосипедов. Мы поняли, что эта идея требует доработки, чтобы выставка была более интересной. Тема велосипедного спорта идёт рука об руку с историей Самары. Во-первых, в наших краях жили купцы и предприниматели двадцатого столетия, которые организовали велосипедное сообщество. Во-вторых, история завода "Прогресс", где первоначально делали велосипеды, а в дальнейшем он занялся выпуском самолётов и ракет. В том числе в рамках подготовки к ноябрьскому международному форуму "Россия — спортивная держава" открылась наша выставка. Велоспорт считается частью всего спортивного мира и играет большую роль в жизни Самары. В нашем городе часто можно встретить, как жители передвигаются на этом мобильном транспорте. Мы планируем, что за период нашей выставки, её посетят порядком 4000 человек, поскольку мы захватываем лето, осень, зиму и предстоящие праздники. Думаю, наши гости останутся под вдохновлённым впечатлением после просмотра этой прекрасной коллекции. Наша задача показать то, чем человек пользуется каждый день, то, что он видит на улице каждый день, имеет интересную историю. В народе говорят "зачем изобретать велосипед", как будто придумать какой-то простой механизм. На самом деле, велосипед — это гениальное изобретение, которое прошло долгий исторический путь. Здесь, на выставке, мы можем наблюдать развитие этого изобретения и ощущать стремление к вершинам, благодаря заводу "Прогресс", — поделилась заведущая музея Модерна Ирина Свиридова.