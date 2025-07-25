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В лето с призами: "Ростелеком" разыгрывает сотни тысяч наград и бонусов среди участников мини-игр

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"Ростелеком" объявляет большой летний розыгрыш призов среди участников мини-игр на официальном сайте компании. Чтобы принять участие, достаточно выбрать понравившуюся игру на сайте "Ростелекома". Играть могут не только абоненты компании, но и все желающие.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Награды и бонусы можно получить в двух мини-играх "Ростелекома": простой и аркадной "Одиссея. Три в ряд" и более сложной "Битве героев". Призы доступны за прохождение уровней и за первые места в рейтинге по итогам сезона. Бонусы можно обменять на скидку на интернет-услуги или игровую валюту, подписку на "Ростелеком Лицей" и Wink, покупки в "Ростелеком Игровом" или другие сервисы компании.

Кроме того, разыгрываются призы от десятков партнеров, среди них: "Магнит", "VK Музыка", "Литрес", "СберЗдоровье", Flowwow, "Яндекс Маркет", Ormatek, Kari, "Мультифото", "Яндекс Практикум", Dr.Web, Kaspersky, DDX Fitness, журналы "ПониМашка" и "Классный журнал", страховые компании "Согласие" и "Ренессанс". В среднем в месяц разыгрывается 100 тысяч призов.

Участники большого летнего турнира могут также выиграть уникальные призы, включая подарочные сертификаты Ozon и Sokolov, а также детские GPS-часы от бренда "Где мои дети". Итоги турнира будут подведены 18 августа.

Диана Лурье, руководитель программы лояльности департамента клиентского сервиса "Ростелекома":

Мини-игры на сайте "Ростелекома" вызывают большой интерес пользователей. Геймеры получают ценные призы и возможность развлечься, а мы — повышаем информированность об услугах и сервисах компании. Так, благодаря играм пять тысяч клиентов сменили способ доставки счета с бумажного на электронный, более трех тысяч — зарегистрировались в личном кабинете и программе лояльности, более семи тысяч — скачали мобильное приложение "Ростелекома", а 23 тысячи участников программы лояльности "Бонус" списали бонусы для покупки игровых бустов. Мы видим большой потенциал геймификации во всех сферах, включая клиентский сервис, и продолжим развивать это направление".

Каждую неделю в турнирах на сайте "Ростелекома" участвует около 10 тысяч человек, в среднем каждый игрок проходит пять уровней в день. С момента запуска мини-игр уже разыграно 415 тысяч призов. При регистрации в игре "Одиссея. Три-в-ряд" новым пользователям доступен промокод k14-rtk10, который дает 30 дополнительных игровых попыток. Промокод действует до 31 августа.

Подробнее узнать о мини-играх и выбрать понравившуюся можно на официальном сайте "Ростелекома".  

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