"Пластилиновый дождь": юбилейный фестиваль при поддержке Правительства Самарской области радует жителей и гостей Самары уличным искусством

Как рассказал руководитель театра Александр Соловьев, "Улица Ларамбла" — это не просто уличный театр, а именно театр улицы. "Мы рассматриваем город как сценическое пространство, — объясняет Александр. — Сцена вытягивается вдоль улицы, превращаясь в променад, в шествие, в прогулку. Вся улица — это и есть наш театр".

Гвоздем программы стал слон Миша — надувной гигант, внутри которого работают два актера. Идея спектакля родилась благодаря забавной истории, произошедшей в Ростове-на-Дону.

"В начале было слово, и слово было "слон", — вспоминает Александр Соловьев. — Мы хотели разыграть народ и объявили, что по городу пройдет живой слон. Пришло очень много людей, но, конечно, слон оказался не настоящим. Хотя и очень живым — он ходит, гудит, шумит, прыгает, бегает".

Изначально анонс вызвал волну возмущения со стороны зоозащитников, но после представления хейт обрушился уже на театр, за то, что слон оказался надувным. Несмотря на первоначальную критику, история со слоном стала яркой и запоминающейся визитной карточкой театра.

Спектакль "По улице слона водили" — это не просто развлечение, но и дань памяти юбилею Ивана Крылова. "В прошлом году был юбилей Пушкина, и все про него говорили, а про Крылова почему-то забыли, — рассказывает Александр. — И мы решили вспомнить о баснописце и устроить ему праздник".

Сюжет прост: труппа актеров во главе со слоном идет поздравлять Крылова с днем рождения, пусть и с опозданием. Крылов, тронутый вниманием, счастлив, что о нем вспомнили. Спектакль напоминает о важности внимания к близким и о том, что поздравить человека никогда не поздно.

Для ростовского театра участие в "Пластилиновом дожде" — это возможность показать себя, увидеть нового зрителя и получить новые эмоции. "Нам нравится бывать в новых местах, нравится разный зритель, разные города", — подчеркивает Александр Соловьев. Несмотря на трудности дороги, команда осталась довольна приемом и надеется подарить самарцам настоящий праздник.

Фестиваль "Пластилиновый дождь", год от года доказывающий свою значимость для культурной жизни региона, продолжает радовать жителей и гостей Самары. Впереди еще несколько ярких представлений, мастер-классов и незабываемых впечатлений. Не упустите возможность окунуться в мир уличного искусства и почувствовать атмосферу праздника, который создается при поддержке Правительства Самарской области. Эта инициатива способствует развитию уличного искусства и привлекает внимание к Самаре как к культурному центру.