В Самаре начался фестиваль уличного искусства

"Прежде всего, это фестиваль уличного искусства. В России много коллективов, работающих в жанре уличного театра, а такие мероприятия являются способом популяризации спектаклей. Кто угодно может стать зрителем "улицы", она предназначена для широкой аудитории: взрослые и дети могут найти для себя что-нибудь интересное в рамках фестиваля. Любовь — это то, что одновременно характеризует как уличное искусство, так и является девизом нашего мероприятия!" — говорит артист театра "Пластилиновый дождь" Ольга Самойлова.

Территория фестиваля оборудована множеством интерактивных сцен. На нижней площадке Струковского парка расположились актёры театра, развлекающие гостей: мимы и ходулисты. Неподалёку от них находится ярмарка и большая сцена, где проводится цирковое выступление жонглёров. Громко играет весёлая музыка, а ни один гость не остаётся незамеченным. Актёры с удовольствием фотографируются с посетителями и организуют шествие, во главе которого стоит большой надувной слон уличного театра "Ларамбла" — один из символов мероприятия.

"Пластилиновый дождь" — не просто фестиваль уличного искусства. На верхней площадке Струковского парка выступают музыкальные исполнители, рядом с ней проводится детский шахматный турнир, а в тени расположилась большая раскраска, где каждый участник мероприятия может закрасить одну из букв, вместе составляющих название фестиваля.

"Для ощущения общего момента творчества мы сделали полотно, благодаря которому дети могут поучаствовать в создании единого плаката фестиваля. За любой вклад в уличное искусство наши маленькие гости получают подарочные сертификаты от нашей студии. Это мероприятие должно сблизить как взрослых, так и детей, посетивших фестиваль", — поделилась художник мастерской Artaisiya София Ежова.

"Пластилиновый дождь" продлится до 17 августа включительно, вход для гостей фестиваля свободный.