Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В Самаре начался фестиваль уличного искусства

В субботу, 16 августа, в Самаре стартовал ежегодный летний фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь". В течение мероприятия в Струковском парке выступают театральные коллективы, музыкальные исполнители и артисты.

Фото: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

"Прежде всего, это фестиваль уличного искусства. В России много коллективов, работающих в жанре уличного театра, а такие мероприятия являются способом популяризации спектаклей. Кто угодно может стать зрителем "улицы", она предназначена для широкой аудитории: взрослые и дети могут найти для себя что-нибудь интересное в рамках фестиваля. Любовь — это то, что одновременно характеризует как уличное искусство, так и является девизом нашего мероприятия!" — говорит артист театра "Пластилиновый дождь" Ольга Самойлова.

Территория фестиваля оборудована множеством интерактивных сцен. На нижней площадке Струковского парка расположились актёры театра, развлекающие гостей: мимы и ходулисты. Неподалёку от них находится ярмарка и большая сцена, где проводится цирковое выступление жонглёров. Громко играет весёлая музыка, а ни один гость не остаётся незамеченным. Актёры с удовольствием фотографируются с посетителями и организуют шествие, во главе которого стоит большой надувной слон уличного театра "Ларамбла" — один из символов мероприятия.

"Пластилиновый дождь" — не просто фестиваль уличного искусства. На верхней площадке Струковского парка выступают музыкальные исполнители, рядом с ней проводится детский шахматный турнир, а в тени расположилась большая раскраска, где каждый участник мероприятия может закрасить одну из букв, вместе составляющих название фестиваля.

"Для ощущения общего момента творчества мы сделали полотно, благодаря которому дети могут поучаствовать в создании единого плаката фестиваля. За любой вклад в уличное искусство наши маленькие гости получают подарочные сертификаты от нашей студии. Это мероприятие должно сблизить как взрослых, так и детей, посетивших фестиваль", — поделилась художник мастерской Artaisiya София Ежова.

"Пластилиновый дождь" продлится до 17 августа включительно, вход для гостей фестиваля свободный.

В Самаре завершилась 7-я международная конференция "Гипровостокнефти"

В четверг, 14 августа, в Самаре состоялась церемония закрытия 7-й международной конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", организованная ведущим в нефтяной отрасли страны комплексным институтом по проектно-изыскательским работам "Гипровостокнефть" (входит в ГК "Зарубежнефть") при поддержке правительства Самарской области. Два дня представители лидеров отрасли, IT-компаний и органов власти, производители техники и оборудования обсуждали актуальные проблемы и новые технологии, обменивались опытом и устанавливали деловые связи.

На конференции "Гипровостокнефти" представили передовые решения в нефтегазодобыче

Миру нужно всё больше энергии. Поэтому повышение продуктивности работы нефтегазового сектора является одной из приоритетных задач. Какие решения для этого сегодня используют участники рынка? Об этом речь шла во время работы тематических секций VII международной научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", которая стартовала в Самаре 13 августа. Организатор мероприятия — АО "Гипровостокнефть".

Саша Спилберг, Милана Стар и Ян Топлес выставили свои личные вещи на распродаже Авито

C 11 августа на Авито станут доступны дропы вещей от известных блогеров: Яна Топлес, Ани Покров, Саши Спилберг, Миланы Хаметовой, Али Аникеевой, Миланы Стар и других в рамках "Хватамбы". Пользователи смогут приобрести одежду из личного гардероба звезд, электронику, интерьерные и стройматериалы. Дропы будут приурочены к летним скидкам на платформе. Большинство вещей знаменитостей можно будет купить со скидкой. Каждая вещь из дропа подобрана не случайно: инфлюенсеры расскажут их историю и поделятся советами для будущих владельцев.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

В лето с призами: "Ростелеком" разыгрывает сотни тысяч наград и бонусов среди участников мини-игр

"Ростелеком" объявляет большой летний розыгрыш призов среди участников мини-игр на официальном сайте компании. Чтобы принять участие, достаточно выбрать понравившуюся игру <a href="https://msk.rt.ru/play" target="_blank">на сайте "Ростелекома"</a>. Играть могут не только абоненты компании, но и все желающие.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

На Проране пройдет музыкальный фестиваль "Топинамбур-2025"

25-27 июля на острове Поджабный (Проран) состоится музыкальный рок-бард-фестиваль "Топинамбур-2025" (0+). Гостями фестиваля станут жители Самарской области, люди, связанные с музыкой, искусством, туристы, любители путешествий и отдыха на природе.

