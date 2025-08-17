Московский уличный театр "Запалки" покоряет Самару на фестивале "Пластилиновый дождь"

Анастасия и Илья, постоянные артисты московского театра "Тень", летом создают собственные уличные спектакли. Их пятиминутная постановка "Станционный смотритель", стилизованная под "Жестокий романс", уже успела покорить зрителей в разных городах. В этом году они также представили новую работу — 25-минутное петрушечное представление по мотивам "Дон Гуана".

"Уличный театр — это вызов, — признаётся Илья. — Здесь нет привычных условий: зрители сами решают, смотреть им или уйти. Наша задача — удержать их внимание хотя бы на пять минут".

Особенность "Запалок" — минимализм. Спектакли обходятся без сложной аппаратуры: только декорации, куклы и энергия артистов. "Мы вдохновлялись бумажным театром XIX века, — рассказывает Анастасия. — Тогда выпускали целые наборы, которые можно было вырезать и собрать дома. Наш театр — современная интерпретация этой традиции".

За два года коллектив побывал на фестивалях в Архангельске, Екатеринбурге и Уфе. В Самаре их выступления также собрали полные площадки. "Останавливается один зритель, а к концу спектакля собирается уже человек сорок", — с улыбкой отмечают артисты.

Фестиваль "Пластилиновый дождь" продолжается в Струковском саду до конца дня 17 августа, предлагая самарцам и гостям города окунуться в мир уличного искусства.