Стартовала регистрация на Молодежный форум "иВолга"

Ежегодно он проходит в Самарской области на Мастрюковской поляне. В этом году событие состоится с 24 по 29 июля. Каждый год форум меняется, собирая в себе лучший опыт прошедших лет. В 2024 году "иВолга" объединилась с Движением Первых, чтобы расширить возрастные границы и сделать мероприятие более масштабным.

Форум проводится в несколько этапов, это: регистрация участников, отбор участников, регистрация зрителей и проведение форума соответственно.

В 2025 году форум проведут в формате сюжетной игры: участники будут восстанавливать память о прошлом, собирать артефакты и объединяться в команды. В этом году будут представлены следующие профили:

Профиль "IT и цифровые технологии" будет включать в себя два направления: "Киберспорт" и "Кибербезопасность"

Профиль "Наука" для молодых исследователей.

Профиль "Патриотизм" объединит молодёжь, чьи главные принципы — любовь к Родине и защита Отечества. Профиль включает в себя следующие направления: "Хранители истории" и "Защитники".

Профиль "Культура и искусство" включает два направления для креативной молодёжи: "Искусствоведение" и "Творчество".

Профиль "Служба спасения" создан для молодых людей, для которых спасение жизней — это не просто профессия, а призвание.

Профиль "Промышленный комплекс" создан для тех, кто планирует связать свою профессиональную деятельность с промышленным сектором.

Профиль "Управление" ждёт лидеров молодёжных организаций и движений, представителей молодёжных политических объединений, лидеров общественного мнения, молодых государственных и муниципальных служащих, членов молодёжных совещательных структур.

Традиционно на форуме пройдёт грантовый конкурс. Каждый участник форума сможет подать заявку, презентовать свою идею и получить финансовую поддержку на реализацию проекта.

Регистрация доступна до 30 мая на платформе Росмолодежь.Форумы.