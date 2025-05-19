16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Стартовала регистрация на Молодежный форум "иВолга"

Авторы: Читали: 9

Цель Форума заключается в формировании коммуникационной среды, которая будет поддерживать молодежные инициативы, способствовать самореализации молодежи и повышать уровень ее компетенций и навыков в области инновационного мышления. Форум объединит 1 400 участников в возрасте от 14 до 35 лет из разных уголков страны. Традиционно для участников будет организован палаточный городок.

Ежегодно он проходит в Самарской области на Мастрюковской поляне. В этом году событие состоится с 24 по 29 июля. Каждый год форум меняется, собирая в себе лучший опыт прошедших лет. В 2024 году "иВолга" объединилась с Движением Первых, чтобы расширить возрастные границы и сделать мероприятие более масштабным.

Форум проводится в несколько этапов, это: регистрация участников, отбор участников, регистрация зрителей и проведение форума соответственно.

В 2025 году форум проведут в формате сюжетной игры: участники будут восстанавливать память о прошлом, собирать артефакты и объединяться в команды. В этом году будут представлены следующие профили:

  • Профиль "IT и цифровые технологии" будет включать в себя два направления: "Киберспорт" и "Кибербезопасность"
  • Профиль "Наука" для молодых исследователей.
  • Профиль "Патриотизм" объединит молодёжь, чьи главные принципы — любовь к Родине и защита Отечества. Профиль включает в себя следующие направления: "Хранители истории" и "Защитники".
  • Профиль "Культура и искусство" включает два направления для креативной молодёжи: "Искусствоведение" и "Творчество".
  • Профиль "Служба спасения" создан для молодых людей, для которых спасение жизней — это не просто профессия, а призвание.
  • Профиль "Промышленный комплекс" создан для тех, кто планирует связать свою профессиональную деятельность с промышленным сектором.
  • Профиль "Управление" ждёт лидеров молодёжных организаций и движений, представителей молодёжных политических объединений, лидеров общественного мнения, молодых государственных и муниципальных служащих, членов молодёжных совещательных структур.

Традиционно на форуме пройдёт грантовый конкурс. Каждый участник форума сможет подать заявку, презентовать свою идею и получить финансовую поддержку на реализацию проекта.

Регистрация доступна до 30 мая на платформе Росмолодежь.Форумы.

Версия для печати

В России и мире

Автоинсайд от дилера Lada: почему россияне отдают предпочтение отечественному автопрому

В условиях стремительных изменений на автомобильном рынке российский автопром начинает пользоваться все большей популярностью. В интервью со старшим менеджером отдела продаж в дилерском центре Lada г. Самары Иваном Герасимовым мы узнаем о том, как меняются предпочтения покупателей, какие новшества ожидают нас в ближайшем будущем и как Лада продолжает оставаться на пике популярности среди автолюбителей.

Гроза стрижей не испугала: 10 мая на Самарской набережной прошел военно-патриотический фестиваль "Готов к защите Отечества"

"Мероприятие должно было начаться в 14:00, но любознательный народ начал собираться еще, наверное, с 10:00. Свободной минутки присесть не было, не то что пройтись по набережной, с коллегами пообщаться. Благо, когда началось авиашоу, удалось ненадолго вырваться пообедать. Людей достаточно, и что больше всего радует, достаточно компетентных, знающих и просто интересующихся. И молодежи, и среднего возраста мужчины и женщины всё мероприятие толпились у палатки, задавали вопросы, рассматривали экспонаты и держали в руках оружие" — делится эмоциями от фестиваля Ереськов Владимир Валентинович, член Исторического сообщества.

Культура и стиль

Эстетика и функциональность: погружение в мир дизайна интерьеров

Интерьер каждого дома — это отражение внутреннего мира его хозяев, пространство, в котором ощущается уют и безопасность. Для того чтобы воплотить свои пожелания в реальность, мы обращаемся к специалистам, помогающим не только сделать "красиво", но и полностью спроектировать интерьер так, чтобы он был функциональным. Графический дизайнер Полина занимается планировками квартир уже не первый год — в ходе интервью она готова поделиться своим опытом, а также дать несколько советов начинающим специалистам.

Люди

Кошелек

От станции к станции: гид по барам арт-пространства "Станкозавод"

11 сентября 2022 года в Самаре открылось новое пространство для отдыха и работы "Станкозавод". Кластер состоит из двух этажей и крыши, которая тоже задействована в активной жизни пространства. Бывший завод по производству станков сохранил свою историческую значимость в названии и деталях, но заиграл совершенно новыми красками и раскрылся с неожиданной стороны.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

В Самаре для футбольных фанатов выступит группа "Браво"

В воскресенье, 18 мая, в Самаре на стадионе "Солидарность Самара Арена" пройдет заключительный в этом сезоне матч: "Крылья Советов" сыграют со "Спартаком". В пресс-службе самарского клуба сообщили, что перед матчем запланировано выступление группы "Браво" (12+).

Он и она