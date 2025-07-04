Инновации — фермерам: цифровой подбор средств защиты растений

В основе сервиса собственная база применяемости средств защиты растений (СЗР), насчитывающая более 43 тыс. вариаций. Каждая карточка препарата на платформе "Своё Фермерство" содержит подробную информацию о нормах и фазах применения, допустимых культурах и сроках работ.

Интеллектуальный подбор осуществляется по трем основным параметрам: тип культуры (зерновые, масличные, технические и др.), вид угрозы (сорняки, болезни, вредители) и экономическая эффективность применения. Система мгновенно формирует подборку препаратов с учетом всех агрономических и экономических параметров, позволяя выбрать оптимальное решение за считанные минуты.

Цифровые инструменты подбора СЗР показали значительный рост спроса — 35 процентов по сравнению с предыдущим годом. На платформе представлено более 60 процентов всех зарегистрированных в России препаратов, что делает её крупнейшим агрегатором СЗР в стране.

Инструмент, разработанный экспертами РСХБ, отвечает на актуальный запрос аграриев, ведь сложности, возникающие при подборе средств защиты растений, могут стать препятствием в получении хорошего урожая. Аграрии должны учитывать необходимость быстрого принятия решений в критические периоды вегетации, ограниченность времени на обработку культур, фазы развития растений в период обработки, погодные условия, риски неправильного сочетания средств защиты растений и множество других факторов, напрямую влияющих на урожайность.

"Сервис подбора СЗР на платформе "Своё Фермерство" решает ключевую проблему аграриев — сложность выбора эффективных и экономичных схем защиты растений. Теперь фермеры за несколько минут могут подобрать оптимальное решение для обработки и защиты растений от вредителей и болезней, что особенно важно в условиях короткого агрономического окна", — подчеркнула заместитель председателя правления Россельхозбанка Елена Батурова.