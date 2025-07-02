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ПМЭФ-2025: как сделать обучение цифровой грамотности эффективным и увлекательным

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В рамках Молодежного дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в кафе 360 Авито состоялась дискуссия "Привлечь, удержать, обучить. Новые форматы обучения цифровой грамотности". Модератором дискуссии выступила Женя Искандарова, резидент "Инсайт Люди", стендап-комик. В обсуждении приняли участие представители Авито, Билайн, анимационной компании "Ярко", Альянса по защите детей в цифровой среде, "Движения Первых" и других ключевых игроков. Участники обсудили современные подходы к цифровой гигиене, вовлечению молодёжи и родителей, а также роль интерактивных форматов в формировании безопасного поведения в интернете.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Актуальность цифровой грамотности

С приветственным словом перед присутствующими выступила Татьяна Матвеева, начальник управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

Она отметила, что цифровая безопасность детей сегодня остается крайне актуальной проблемой, несмотря на широкое распространение информации о ней.

"Больше половины родителей дают детям регулярно пользоваться гаджетами уже с 3–6 лет. А поколение, которое больше всего времени проводит в гаджетах, — молодежь 18–25 лет — показало самые низкие результаты в "Цифровом диктанте" 2024 г.

Кроме того, дети зачастую не делятся с родителями проблемами в цифровой среде. По данным "Лаборатории Касперского", 17% детей столкнулись с попытками онлайн-знакомства со стороны незнакомых взрослых, но среди родителей о таких случаях со своими детьми знали только 10%. Поэтому в сфере цифровой безопасности очень важны доверительные отношения и диалог с ребенком, " — говорит Татьяна Матвеева.

Эксперты о подходах к обучению

Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности Авито, рассказала о том, как компания делает платформу безопаснее через образование: "Безопасность пользователей — наш приоритет, только за последние 5 лет Авито инвестировал 15 млрд рублей в антифрод-системы и образовательные программы — и это уже приносит плоды: количество жалоб на небезопасное поведение снизилось в 100 раз за последние 4 года. Поэтому мы продолжаем активно развивать наши образовательные проекты. И, как показала практика, ставка на юную аудиторию приносит свои плоды во всех сегментах пользователей Авито: дети становятся проводниками знаний, они делятся тем, что узнали, с родителями и старшими родственниками", — Наталья Юматова.

Дмитрий Гуляев, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), молодежный цифровой омбудсмен, поделился эффективными методиками обучения детей. По его мнению, ощутимый результат может быть достигнут при использовании трехзвенной модели: вовлечение самих детей и молодёжи, участие бизнеса и технологических компаний, а также определение стратегических векторных направлений со стороны государства. "Наш проект Международная Школа Интернет-БЕЗопасности молодёжи использует интерактивные методики и создает уникальную систему наставничества: студентов обучают топовые представители технологических компаний и государства, а студенты обучают школьников на равных в рамках специального трека", — подчеркнул эксперт.

Альбина Мухаметзянова, генеральный директор анимационной компании "Ярко", подчеркнула эффективность анимации как инструмента обучения. "Мы создаем специальные проекты для подростков (например, сериал "Технолайк"), где через ролевые модели показываются ситуации из цифровой жизни", — сказала она.

Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде, акцентировала внимание на необходимости работы с будущими родителями и педагогами для повышения уровня цифровой грамотности. Она отметила, что Альянс совместно с Минцифры России запустил раздел на Госуслугах для информирования родителей об основных правилах безопасности детей в интернете.

Артур Орлов, председатель правления "Движение Первых", добавил, что родители играют ключевую роль в формировании моделей поведения детей в цифровом мире. "Для повышения цифровой грамотности необходимо объединить усилия родителей, педагогов, бизнеса и государства, создавая специальные пространства и программы, где дети смогут безопасно развиваться и учиться", — заключил он.

Алексей Паньшин, руководитель пресс-службы Билайна, подчеркнул, что взрослое поколение также подвержено обману в интернете, несмотря на уверенность в собственной грамотности, поэтому образовательные инициативы должны охватывать все возрастные группы. "Мы внедряем игровые и мультимедийные форматы (например, город Scam City в Minecraft, подкасты и мультсериалы со Смешариками) для обучения детей и взрослых правилам цифровой безопасности", — говорит Алексей Паншин.

В заключение участники подчеркнули необходимость постоянного совершенствования образовательных форматов, гибкости подходов и активного вовлечения детей в процесс обучения, а также важность открытого диалога между всеми поколениями для формирования цифрово-грамотного общества.

В рамках мероприятия анимационная компания "Ярко" и Альянс по защите детей в цифровой среде подписали соглашение о совместной работе над проектами по цифровой безопасности. 

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ПМЭФ-2025: как сделать обучение цифровой грамотности эффективным и увлекательным

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