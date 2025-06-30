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Металловед Елена Приймак: "Наши разработки позволят повысить надежность оборудования в промышленности"

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Красавица, жена, мама и ученая. Всё это — о заведующей лабораторией металловедения и термической обработки АО "Завод бурового оборудования", доценте кафедры производственных технологий обработки материалов Елене Приймак. Она посвятила свою жизнь металловедению, чтобы повысить эффективность производства оборудования в промышленности. О результатах своих исследований и воспитании правильных специалистов Елена рассказала в рамках проекта Волга Ньюс и Сбера "Первооткрыватели".

Фото: мэрия Оренбурга

У Елены с детства была тяга к точным наукам. Вероятно, сыграло роль, что ее мама преподавала химию в школе. Отец всю жизнь работал на производстве.

"Школу я закончила с серебряной медалью. Но стопроцентного понимания, куда поступать не было. На тот момент ЕГЭ не было. Мы сдавали вступительные экзамены в вузе. Поступила на механико-технологический факультет филиала ОГУ в Орске с достаточно хорошим результатом. Приглянулась мне инженерная специальность "Технология машиностроения". Я представляла, как работаю с чертежами, и как буду классно смотреться в этой роли", — вспоминает Елена.

Когда девушка обучалась на четвертом курсе, ее пригласили работать лаборантом в лаборатории механических испытаний, где испытывали различные материалы на прочность. Это стало поворотным моментом в переходе от конструкторской к научной деятельности.

"После получения диплома поступила в аспирантуру. Я занялась изучением коррозии металлов. Мы проводили разнообразные эксперименты: погружали образцы металлов в разные среды, изучали продукты, которые образуются на поверхности, как изменяется масса, как влияет состав стали на коррозионный процесс. Были неудачи, но сам процесс был настолько увлекательным для меня, что я еще больше втянулась в науку", — отметила ученая.

Следующим этапом научной деятельности Елены стало изучение причин разрушения металлического оборудования, которое работает в коррозионной среде:

"Мы изучали поврежденные трубы с целью выявления отклонения от условий эксплуатации, которые привели к преждевременным разрушениям. По этой теме я защитила кандидатскую диссертацию. На тот момент я уже преподавала в университете".

Впоследствии знания Елены в области металловедения привели ее в Оренбург. Директор завода бурового оборудования сделал предложение о работе на предприятии, и она его приняла. Настало время опробовать теорию на практике:

"Не всегда теория согласовывалась с практикой, но в этом и смысл. Нужно искать причины такого несогласования, искать новые варианты решения проблем. Ведь это реальное производство бурильных труб, которые работают в сложных условиях нагружения. Нужно правильно подобрать материал, режим термообработки и учесть особенности условий эксплуатации. Благодаря такому опыту ты постоянно обновляешь свои знания, повышается профессионализм".

Сейчас Елена на стадии представления к защите своей докторской диссертации о применении технологии ротационной сварки трением для получения соединений из различных материалов с высокой конструкционной прочностью:

"Во время работы на предприятии выявляются интересные научные проблемы, преодоление которых направлено на совершенствование выпускаемой продукции, в том числе бурильных труб. Совместно с аспирантами мы изучали метод сварки трением различных материалов, чтобы его усовершенствовать. Ведь температурные воздействия в процессе сварки зачастую негативно влияют на показатели исходной прочности материала. Мы выяснили, как правильно управлять этим процессом, чтобы этого избежать. Благодаря такому подходу мы получаем более прочные трубы и обеспечиваем их надежность, в то же время снижая себестоимость и трудоемкость изготовления".

Спроси GigaChat: Как осуществляется сварка трением? Поверхности двух заготовок приводят в интенсивное относительное движение друг относительно друга, создавая сильное трение. Это вызывает нагрев поверхностей до пластичного состояния материала. Затем вращательное движение прекращается, и заготовки сжимаются под высоким давлением, образуя прочное металлическое соединение.

Также Елена вместе со своей командой работает над новым проектом, поддержанным Российским научным фондом, по сварке разнородных материалов — высоколегированной нержавеющей и обычной стали:

"Традиционными способами их не сваривают. Мы пытаемся подобрать параметры и режимы, которые позволят это сделать, обеспечив при этом высокую прочность соединений. Пока находимся на стадии фундаментальных исследований. Результат рассчитываем внедрить для создания новой продукции, работающей в агрессивных коррозионно-активных средах. Это востребовано у нефтяных компаний, занимающихся бурением скважин, так как требуется импортозамещение зарубежного оборудования".

Ученая мечтает создать научный центр, оснащенный современным оборудованием для изучения структуры и свойств материалов, вовлечь в команду молодых и талантливых ребят, чтобы вместе работать над интересными проектами:

"Уже сейчас, благодаря кооперации вуза и завода, мы растим хороших специалистов, которые учатся на реальном производстве и работают над реальными задачами. Под моим руководством выпустились двое аспирантов, успешно защитив свои кандидатские диссертации. Сейчас я работаю с двумя аспирантами. Потихоньку формируется своя школа. У нас в копилке несколько выигранных грантов Российского научного фонда. Мы гордимся, что наши разработки и исследования получают признание научного сообщества в виде поддержанных проектов. Значит, они важны и нужны для нашей страны".

По мнению Елены, когда есть цель, всегда найдутся средства ее достижения. Главное богатство — люди, которые горят своим делом и пытаются докопаться до истины, совершенствуя мир вокруг. Поэтому ученая советует ребятам, интересующимся наукой, не бояться сложностей материаловедения. Практическое применение знаний в это области всегда найдется:

"Материаловедение — одно из критически важных направлений развития любой страны. Ведь материал является основой всего, что окружает нас. Чем лучше материал — тем выше надежность различных конструкций, оборудования, предметов. И речь не только о промышленности, но и о медицине, энергетическом секторе и других сферах жизнедеятельности общества".

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