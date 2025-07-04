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Мастера на Авито Услугах теперь могут публиковать портфолио

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На рынке онлайн-услуг наблюдается тенденция: несмотря на доступ к множеству предложений всего в один клик, клиентам сложно принимать решение и выбирать подходящего исполнителя. По данным внутреннего опроса платформы Авито Услуги, 30% клиентов вынуждены тратить слишком много времени на отбор специалистов по всем критериям. При этом каждый пятый пользователь не до конца понимает, по каким характеристикам выбирать мастера, а 16% респондентов не хватает в объявлениях на платформе портфолио с навыками рассматриваемых специалистов.

В ответ на запросы пользователей платформа Авито Услуги представила новую функцию "Портфолио", которая позволяет исполнителям размещать альбомы с примерами своих работ. С помощью инструмента продавцы смогут продемонстрировать профессиональные навыки и квалификацию, что позволит выделиться на фоне конкурентов и создаст доверие у потенциальных покупателей.

Теперь фотографии с информацией об услугах отображаются в карточке объявления. Площадка предоставляет возможность создания до 10 таких альбомов, каждый из которых вмещает в себя не более 10 фото. В альбоме можно указывать название услуги, ее описание и цену. Стоит отметить, что исполнитель может привязать одно портфолио сразу к нескольким объявлениям.

Функция "Портфолио" доступна для частных исполнителей и компаний в категориях "Ремонт и строительство", "Бытовые услуги", "Деловые услуги", "Мероприятия и развлечения", а также в одном из сегментов категории красоты — "Брови и ресницы". Кроме того, портфолио стало доступно в такой популярной категории услуг как "IT, дизайн и маркетинг". По оценкам Авито Услуг, объем российского рынка онлайн-услуг в этих категориях достигает 2,6 трлн рублей.

"Портфолио мастеров — это ключевой инструмент, позволяющий оценить профессионализм специалистов в своей области. Мы запускаем эту функцию в категориях, где визуальная оценка играет важную или решающую роль при выборе исполнителя услуги. На первом этапе новый инструмент охватит более 1,5 млн исполнителей на платформе. В будущем мы планируем масштабирование функционала и на другие категории Авито Услуг", — комментирует директор по продукту Авито Услуги Мария Малышева.

Новая функция позволяет специалистам размещать фотографии и описание своих проектов, что дает пользователям более полное представление о специализации исполнителя. Решение ориентировано на повышение прозрачности и доверия при выборе мастеров. В первые дни тестирования было создано больше 1000 альбомов, а первое портфолио появилось всего через 40 минут после запуска.

"Высокое качество контента и детальное описание услуги существенно влияют на конверсию и восприятие ценности предложения. Так, мастера и компании по ремонту и строительству, которые добавляют портфолио и детальное описание (например, указывают реальную цену за выполненный проект или перечисляют перечень оказанных услуг в проекте) получают больше обращений по сравнению с теми, кто оформляет объявление просто и без деталей. Портфолио повышает доверие со стороны клиентов и помогает сформировать правильное впечатление о навыках исполнителя.

Введение функции "Портфолио" — это не просто шаг, а настоящий прорыв в улучшении качества услуг на нашей платформе. Мы стремимся создать пространство, где пользователи смогут легко и быстро находить мастеров, соответствующих их ожиданиям, а исполнители получат возможность наглядно продемонстрировать свои навыки и опыт", — рассказала Светлана Филимонова, руководитель категории "Ремонт и строительство" на Авито Услугах.

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