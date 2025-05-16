От станции к станции: гид по барам арт-пространства "Станкозавод"

Мы будем рассматривать только первый этаж, так как именно тут сосредоточение всех баров и ресторанов. Их не много, но каждый из них имеет свой колорит.

Моно-бар "Проходная"

"Проходная" — моно-бар с необычными настойками и концепцией.

Все отображается в названии и самом внешнем виде бара. Заведение расположено в самом начале Станкозавода, имеет минимальную площадь и два выхода, которые и образуют "проход". Как только заходите, сразу упираетесь в барную стойку, где вам нальют настойки, которые команда проходной делает самостоятельно. Когда настойки выпиты, то можно отправляться дальше изучать бары Станкозавода.

Если желания продолжить путешествие не появилось, то "Проходная" найдет чем вас завлечь. Можно поиграть настойками в шахматы на столе, который выглядит как доска. Просто выбираете, что вам по вкусу, например, любимицу посетителей — фисташковую и клубничную настойки, и выпиваете по мере выбывания ваших "фигур". Каждую среду проходит вечер караоке, в выходные можно насладиться диджейскими сетами и потанцевать.

Из примечательного у заведения есть стена с необычными чаевыми, которые им оставляли гости.

Гастро-бар "Волжайна"

"Волжайна" доставляет волжские эмоции круглогодично.

Бар славится своими авторскими коктейлями и широким выбором напитков, которые меняются в зависимости от времени года и праздников, что делает его идеальным местом для встреч с друзьями или романтических ужинов. Названия коктейлей отсылают к знакомым местам: "Девочка с Гагарина", "Упасть с самоката", "Секс за Волгой".

Кухня не уступает бару в креативе. Шеф-повар заведения создает уникальные блюда, используя местные продукты и сезонные ингредиенты. Здесь вы можете попробовать тартар из сельди с зеленым яблоком и бородинским хлебом, бутеры с красной и щучьей икрой. Полное погружение в волжскую культуру.

Интерьер заведения оформлен в стиле лофт с элементами русского народного стиля, что создает теплую и дружелюбную атмосферу. Самые внимательные посетители могут увидеть на стене местный артефакт, но мы вам эту тайну не раскроем.

В теплое время года открывается летняя терраса, а вечером играются диджейские сеты.

Ресторан-бистро "Зозо"

"Зозо" — погружает в атмосферу дорогой сердцу коллекции вкусов и предметов интерьера.

"Зозо" сочетает в себе элементы гастрономического бара и уютного кафе, что делает его идеальным местом как для быстрого перекуса, так и для длительных встреч с друзьями.

Представлено разнообразное меню, в котором можно найти как классические блюда, так и авторские творения шеф-повара. Среди популярных позиций — тартар из говядины, римские пиццы, паста с морепродуктами и вегетарианские блюда, такие как ризотто с грибами.

Меню разработано так, что почти все блюда составляют отличную композицию с вином, которое является визитной карточкой "Зозо". Именно здесь вы можете попробовать Просекко на кранах. Барная карта включает в себя широкий выбор коктейлей, вин и безалкогольных напитков. Особое внимание уделяется авторским коктейлям, которые готовятся на основе оригинальных рецептов.

Интерьер заведения оформлен в современном стиле с элементами эклектики, что создает комфортную и расслабляющую обстановку. Мягкое освещение и стильная мебель делают "Зозо" идеальным местом для профессиональных фотографий и уютных вечеров в компании.

Бар "Куйбышев"

"Куйбышев" — самый большой и душевный бар в центре труда и отдыха.

Название заведения отсылает к историческому наследию города, что создает особую атмосферу и привлекает как местных жителей, так и туристов, интересующихся культурой и историей региона. В баре часто устраиваются концерты и тусовки. Для удобства в баре можно поменять расположение посадочных мест — всё, что не прикручено к полу, спокойно двигается.

Барная карта достаточно обширная. Включает в себя не только классические коктейли, но и разнообразие крепкого алкоголя, пива. Можно попробовать авторские коктейли и фирменные шоты. Например: шот "Боярский" или коктейль "Кайпиринья".

Кухня преимущественно волжская, отсылает нас к названию самого бара. Можно попробовать щуку с карри, сельдь с горчичным Айоли и шарики из щуки.

Интерьер в баре достаточно спокойный, но яркий акцент придают настенные флюоресцентные лампы и разнообразные детали. Например, в баре на входе висят брошюры с различных фестивалей и концертов.

Остается только выбрать, какое заведение посетить в первую очередь и где вам будет легко и комфортно, а может и пробежаться туром по всем сразу! Этот гид поможет вам лучше ориентироваться в барной жизни района "Станкозавод" и отлично провести время!