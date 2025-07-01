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Авито направил более 1,8 млрд рублей на социальные проекты за 3 года

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За последние три года Авито перечислил на социальные проекты более 1,8 миллиарда рублей, заявил в ходе ПМЭФ на дискуссии "Технологии на службе общества: как инновации меняют социальный сектор экономики" управляющий партнер Авито Иван Гуз.

Он пояснил, что Авито — это социальный сервис. Главная цель площадки — объединить всех жителей России таким образом, чтобы они могли помогать друг другу, а Авито обеспечивает технологические инструменты для реализации этого процесса.

"Наша миссия так и звучит: помогать каждому человеку улучшить свою жизнь и жизнь людей вокруг. Представьте себе: ежедневно миллионы пользователей посещают нашу платформу — примерно 20 миллионов продавцов и около 30 миллионов покупателей. Более 200 тысяч объявлений требуют мгновенного сопоставления спроса и предложения, чтобы люди находили друг друга и взаимодействовали эффективно", — рассказал Иван Гуз.

Благотворительные механики платформы нацелены как на постоянную помощь, так и на вовлечение пользователей в поддержку пострадавших во время ЧС. Например, пользователи имеют возможность передавать необходимые вещи нуждающимся во время экстренных ситуаций совершенно безвозмездно, в этом случае Авито компенсирует доставку. Также и сами пользователи активно предлагают пострадавшим необходимые товары за символическую цену: в прошлом году жители Курской и Белгородской областей смогли сэкономить более 0,5 млрд рублей благодаря неравнодушным продавцам на платформе.

К числу постоянно действующих механик относятся, такие как специальные виртуальные знаки поддержки ("Знак добра"). Когда продавец выкладывает объявление, он может перевести сумму от 100 рублей в один из 29 фондов и получить за это виртуальный значок. За 3 года пользователи перевели в фонды через эту механику 113 млн рублей.

Кроме того, Авито сотрудничает с различными фондами и организациями напрямую. Один из примеров — совместный проект на платформе с поисковым отрядом "ЛизаАлерт". Во время поисковых операций добровольцы получают бесплатное жилье от компании, а пользователи могут перевести средства на потребности отряда или предложить необходимое оборудование: за два года таким образом было направлено более 15 млн рублей и более 2 тысяч заявок на передачу инвентаря.

В этом году на платформе появился специальный бейдж, которым помечают аккаунты пользователей, которые хотя бы один раз приняли участие в благотворительных проектах на Авито. На данный момент их получили уже почти 800 тыс. человек.

Кроме социальных механик и акций Авито даёт возможность пользователям задуматься об окружающей среде. В 2022 году был запущен специальный калькулятор, который показывает пользователям, сколько ресурсов удалось сохранить благодаря перепродаже товаров. Благодаря активности пользователей Авито за 17 лет существования платформы удалось избежать выбросов парниковых газов в объёме 237 миллионов тонн. Сэкономленный объем CO2 можно сравнить с высаживанием 1,5 миллиарда деревьев.

Также на сайте Авито есть карта раздельного сбора, которая показывает ближайшие пункты приема вторсырья. Механизм вывоза вещей от пользователей направлен на переработку и помощь нуждающимся. На карте более 70 тыс. точек в более чем 130 городах России из 80 регионов.

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