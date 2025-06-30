Авито и Benzuber помогут грузоперевозчикам сэкономить на топливе

Согласно данным исследования Авито Услуг, почти половина (47%) исполнителей в бизнес-сегменте транспортных услуг на платформе — это предприниматели, самостоятельно выполняющие заказы. В 60% случаев средний размер автопарка не превышает трех транспортных средств, при этом каждый третий располагает лишь одной машиной. Более половины (56%) сообщили, что численность их команды составляет не более пяти человек. Эти данные подтверждают, что в бизнес-сегменте преобладают микропредприятия, для которых характерна высокая чувствительность к колебаниям цен на топливо и росту операционных расходов.

Топливо остается одной из самых крупных статей бюджета. 40% перевозчиков сообщили, что ежемесячно тратят на него от 21% до 30% своего дохода. При этом 63% оплачивают топливо из личных средств водителей, и почти в половине случаев такие расходы не компенсируются. Треть участников опроса призналась, что вовсе не ведет учет топливных затрат. Остальные используют для этого бумажные записи или неструктурированные заметки в телефоне.

Более трети опрошенных работают в сфере грузоперевозок свыше 10 лет. Однако цифровые инструменты для управления топливом пока не получили широкого распространения. Только 22% респондентов используют специализированные карты, приложения или онлайн-сервисы, 39% из тех, что не используют, знакомы с такими продуктами и проявляют к ним интерес — в первую очередь из-за удобства и потенциальной экономии.

"Мы видим, что предприниматели в сфере транспорта все чаще задумываются о том, как сократить издержки и упростить повседневную работу. Для нас важно помогать им в этом — давать доступ к понятным цифровым инструментам, которые действительно работают: помогают экономить бюджет и время, делают бизнес заметнее в онлайне. Поддержка малого и среднего бизнеса — одно из наших приоритетных направлений, и партнерство с сервисом "Benzuber для бизнеса" — это шаг в сторону практичных и доступных решений, которые отвечают реальным задачам таких компаний", — комментирует Евгения Лазарева, руководитель бизнес-направления "Транспортные услуги" на Авито Услугах.

"В рамках сотрудничества с Авито Услугами мы стремимся предложить предпринимателям в сфере перевозок не просто бонусы, а практичные инструменты для повышения прозрачности и управляемости топливных расходов. Мы понимаем специфику транспортного бизнеса и ценим возможность поддержать тех, кто ежедневно сталкивается с высокими операционными затратами. Для нас важно, чтобы технологии работали на пользователя — просто, надежно и с ощутимой пользой", — комментирует Артём Скворцов, основатель BENZUBER, директор по инновациям ППР.