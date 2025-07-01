Россельхозбанк запускает акцию по накопительным счетам

Теперь активные клиенты банка могут зарабатывать до 16% годовых по накопительному счету "Мой счет" и до 20,25% годовых по счету "Ультра". Условия простые: клиент тратит, а банк начисляет дополнительные проценты в "копилку". Чем больше расходы, тем выше надбавка.

Так, доходность по накопительному счету "Мой счет" увеличится с базовых 9% до:

— 14% годовых — при тратах по картам банка от 10 000 тыс. рублей в месяц;

— 15% годовых — при тратах от 30 000 тыс. рублей в месяц;

— 16% годовых — при тратах от 50 000 тыс. рублей в месяц.

Максимальная сумма для начисления повышенных процентов — 3 млн рублей.

Доходность по накопительному счет "Ультра" увеличится с базовых 12% до:

— 17% годовых — при тратах от 50 000 тыс. рублей в месяц;

— 20,25% годовых — при тратах от 250 000 тыс. рублей в месяц.

Максимальная сумма, на которую начисляются повышенные проценты, составляет 10 млн рублей.

При этом для новых клиентов на первые три месяца по-прежнему доступна приветственная ставка — 19% годовых. Для этого нужно открыть накопительный счет "Мой счет" в рублях.

Средства, размещенные на накопительных счетах, остаются свободными для управления в любое удобное для клиента время, а начисление процентов осуществляется на ежедневный остаток с ежемесячной выплатой, что позволяет эффективно управлять ликвидностью без потери доходности.

"Россельхозбанк постоянно совершенствует свою продуктовую линейку, адаптируя ее под условия рынка и потребности клиентов. В условиях меняющейся ключевой ставки мы придерживаемся стратегии ценообразования, позволяющей увеличить доходы наших клиентов", — сказала Руководитель блока розничного бизнеса Россельхозбанка Людмила Корсакова.

Повышенные ставки будут действовать до 30 ноября 2025 года. Открыть накопительный счет можно в интернет-банке или в офисах Россельхозбанка.