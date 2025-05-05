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Тренд на добро: 71% жителей Самары хотят попробовать новые форматы благотворительности

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Всероссийское исследование, которое провел Авито, показало, что более половины (55%) россиян сейчас участвуют в благотворительных проектах. В Самаре помощь оказывают 58% жителей. При этом 7 из 10 всех опрошенных в России заинтересованы в ближайшее время опробовать новые механики взаимопомощи. Среди тех, кто уже вовлечен в социальные проекты, эта доля еще выше — она составляет 91%.

Каждый второй из всех участвующих в благотворительности совершает материальные пожертвования: помогает вещами, продуктами, деньгами, покупает продукцию фондов, передает кешбэк и пр. 16% помогают "действиями": вовлечены в волонтерство, участвуют в благотворительных проектах, оказывают информационную и другую поддержку фондам. Остальные 34% совмещают оба формата: финансовую помощь и практическое участие.

Чаще вовлечены в благотворительность в России женщины: 31,8% делают пожертвования вещами и продуктами (против 18,2% мужчин), а 26,8% — денежные переводы (против 16,7%).

Люди старше 65 лет проявляют большую активность в пожертвованиях, чем молодежь и люди среднего возраста — 32,1% против 19% у молодых, передают вещи и продукты, а 25,6% совершают денежные переводы. Молодежь (18–24) отличается тем, что им присуще помогать "действиями" — они чаще участвуют в волонтерских активностях, благотворительных проектах, оказывают информационную поддержку (35% против 25% по всей остальной выборке).

В первую очередь россияне готовы помогать детям — сиротам, детям с ОВЗ, из малоимущих семей (эту группу выделили 28% респондентов). На втором месте — помощь животным (19%), замыкает тройку лидеров по популярности поддержка людей в трудной жизненной ситуации (бездомных, малоимущих и др.), она важна для 18% респондентов. Далее идут благотворительная помощь пожилым людям (15%), участие в экологических проектах (12%), благотворительность в сфере культуры и образования (4%), а также развитие талантов (4%).

В Самаре более популярны, чем в среднем по России, благоустройство территорий и участие в субботниках — 26% жителей уже вовлечены в эту деятельность.

Почти половина россиян (46%) считают значимой специальную отметку на объявлениях о товарах и услугах, например, "Знак добра" на Авито, которая указывает, что часть средств от продажи пойдет на благотворительность. 16% из них всегда отдают приоритет именно таким предложениям. Более ярко этот тренд проявляется среди россиян с высоким материальным положением: 60% из них обращают внимание на подобные отметки (vs 46% среди остальных).

Треть россиян (32,9%) считает, что искусственный интеллект может быть полезным при развитии социальных механик (ИИ). Респонденты отмечают, что ИИ в перспективе будет объективнее и быстрее находить нуждающихся и эффективнее контролировать процессы. В группе молодежи 18–24 лет этот показатель достигает 51%. Среди тех, кто уже вовлечен в поддержку нуждающихся, эта доля составляет 43% (против 21% среди тех, кто в настоящее время не оказывает помощь другим).

Главный фактор при выборе благотворительной организации или проекта — это прозрачность и отчетность о том, куда идут средства. Он важен для 63% опрошенных россиян. Чем старше "помогающий", тем более значимым становится этот критерий: от 52% среди 18—24-летних до 75% в группе 65+ лет.

В топ-5 важных факторов также вошли положительные отзывы о проекте (34%), надежная репутация (31%), ориентированность на конкретный результат (29%) и возможность личного участия в процессе (25%). Для молодежи при выборе благотворительной организации гораздо важнее возможность личного участия в процессе (31% против 21% среди остальных), удобные инструменты (18% против 13% среди остальных) и участие известных брендов в проекте (15% против 6% среди остальных).

Опрос был проведен в апреле 2025 года в онлайн-формате, в нем приняли участие 10 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 65+ лет из всех федеральных округов России. Вопросы предполагали множественный выбор и открытые ответы.

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