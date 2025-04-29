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Исследование: 81% россиян убеждены, что за безопасность детей в интернете отвечают родители

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Онлайн-платформа Авито и Альянс по защите детей в интернете провели исследование*, в котором выяснили, какие меры принимают или планируют предпринимать родители для защиты детей в сети, а также их отношение к самостоятельности детей при покупках и продажах товаров на онлайн-платформах.

Как показал опрос, большинство россиян (81%) считает, что в первую очередь обучать детей правилам безопасности в интернете должны родители. На втором месте в этом списке они называют школьных учителей, на третьем — IT-компании, чьими продуктами пользуются дети. По мнению опрошенных родителей, важно, чтобы бизнес развивал образовательные проекты в сфере цифровой грамотности.

Помогает своим детям делать покупки и продажи на онлайн-платформах каждый второй родитель. Притом у 31% детей есть свой собственный аккаунт, а 20% используют аккаунты родителей.

Родители считают, что самостоятельное совершение сделок в онлайне способствует развитию у детей различных навыков: финансовой грамотности — 63%, общения и переговоров — 43%, организационных способностей — 36%, предпринимательских навыков — 32%, критического мышления — 30%, а также креативности — 25%.

Половина респондентов наблюдает за действиями своих детей в сети, 49% используют инструменты родительского контроля, а 36% ограничивают время, проводимое в интернете. Также 14% родителей записывают своих детей на профильные обучающие программы, направленные на безопасное использование цифровых платформ и онлайн-сервисов.

Большинство родителей (66%) активно обсуждает с детьми потенциальные риски, характерные для онлайн-общения, и способы их предотвращения.

Среди форматов обучения наиболее эффективными опрошенные родители считают лекции и беседы — 57%, видеоролики и мультфильмы — 51%, интерактивные онлайн-игры — 33%, а также тренинги и мастер-классы — 27%.

"Совершение сделок в онлайне сейчас едва ли не более популярно, чем традиционный онлайн-шопинг. И если раньше родители постепенно приучали детей к самостоятельности в обычном магазине, то теперь к этому добавилась необходимость научить безопасно общаться, покупать и продавать в интернете, — комментирует директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова. — Мы очень рады, что абсолютное большинство взрослых это понимают и рассказывают детям, как защитить себя в интернете. Со своей стороны крупные IT-компании не только развивают технологии антифрода, но и создают образовательные проекты, направленные на развитие навыков цифровой грамотности. Например, в собственных уроках в рамках "Цифрового ликбеза" и "Урока цифры", а также онлайн-играх "Стражи Авито" и "Миссия безопасность" мы простым языком рассказываем детям базовые правила безопасного онлайн-взаимодействия".

Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова отметила, что результаты исследования подтверждают важную тенденцию: родители осознают свою ключевую роль в формировании цифровой грамотности у детей.

"Это очень позитивный сигнал — ведь именно в семье закладываются основы ответственного и безопасного поведения в интернете. Вместе с тем важно, чтобы в этот процесс активно вовлекались и другие участники цифровой среды — школы, IT-компании, платформы. Альянс по защите детей в цифровой среде готовит материалы для Федеральных информационных кампаний. При поддержке Министерства просвещения Российской Федерации создана и распространена "Азбука Кибербезопасности" (совместно с Движением Первых) — обучающий материал для детей и многое другое. Особенно радует, что всё больше родителей не просто контролируют активность детей в сети, но и вовлекают их в осознанное использование цифровых платформ, развивая у них полезные навыки и обучая оценивать риски", — говорит Елизавета Белякова.

* Исследование проводилось в период с 10 по 15 апреля с использованием количественных методов, включая онлайн-опрос респондентов. В нем приняло участие 10 тыс. респондентов из разных возрастных групп (от 18 лет и старше) по всей России.

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