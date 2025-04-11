16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Северсталь" завершила реновацию завода металлоконструкций в Череповце

Читали: 12

11 марта 2025, Череповец — Компания "Северсталь" успешно завершила масштабную реновацию промышленного комплекса по производству металлоконструкций в Череповце стоимостью 1 млрд руб.

"Запуск производства металлоконструкций в Череповце отвечает нашей долгосрочной стратегии по укреплению позиций на этом рынке, развитию комплексных предложений для наших клиентов в ключевых отраслях экономики России и стран СНГ. Наши инвестиции в реновацию промышленного комплекса составили один миллиард рублей. Теперь оно обеспечено обновленной технологической цепочкой, которая включает современное оборудование для изготовления тяжелых и габаритных металлоконструкций сложной геометрии, а также необходимыми бытовыми условиями. Предприятие прошло все необходимые экспертизы и приступило к выпуску промышленных заказов. Первая тысяча тонн металлоконструкций востребована в реализации инвестиционного проекта "Северстали" в Череповце — строительстве комплекса по производству железорудных окатышей, демонстрируя возможности предприятия в обеспечении крупных инвестиционных проектов", — отметил генеральный директор компании "Северсталь" Александр Шевелев.

Реновация затронула всю производственную цепочку завода в Череповце. Была обновлена инфраструктура производственных помещений общей площадью 46 тыс. м², проведены диагностика и ремонт 29 мостовых кранов, установлено 11 единиц высокотехнологичного оборудования, а также запущены новые производственные участки сборосварки и окраски готовой продукции. Благодаря этому завод сможет расширить свой продуктовый портфель, освоив производство цилиндрических металлоконструкций и тяжелых сварных двутавров, востребованных в строительстве нефтегазовых объектов, уникальных коммерческих зданий и промышленных сооружений. Планируется, что после выхода на проектную мощность завод сможет выпускать до 30 тысяч тонн металлоконструкций в год, обеспечивая потребности самых требовательных клиентов.

Директор по работе с энергетическими компаниями и инфраструктурными проектами "Северстали" Дмитрий Горошков отмечает, что завод металлоконструкций в Череповце играет ключевую роль в реализации стратегии лидерства компании на рынке металлоконструкций: "Реализация этого проекта позволит "Северстали" расширить производственные мощности и выпускать продукцию для коммерческого сектора и промышленных предприятий, включая нефтегазовую отрасль. Завод будет производить металлоконструкции высокой сложности, что соответствует стратегии компании по увеличению доли продукции с высокой добавленной стоимостью. "Северсталь" фокусируется на таких перспективных секторах, как нефте- и газоперерабатывающая отрасль, где ожидается рост использования металлоконструкций. Это позволит удовлетворять потребности различных секторов экономики, что важно для реализации крупных инфраструктурных проектов. Реализация проекта укрепляет позиции "Северстали" как лидера в производстве металлоконструкций, позволяя ей эффективно использовать вертикальную интеграцию и расширять рыночные возможности".

Директор "Северсталь Стальные Решения" Дмитрий Манаков отметил: "Наша стратегия направлена на обеспечение надежности поставок и оптимизацию строительных бюджетов наших клиентов. Благодаря открытию завода в Череповце, клиенты "Северстали" получают доступ к расширенному ассортименту продукции, изготовленной по современным технологиям и соответствующей самым высоким стандартам качества. Мы предлагаем передовые, экономически эффективные решения и предоставляем клиентоориентированный сервис, который включает в себя оперативную поддержку, гибкие условия поставок и индивидуальные решения для каждого клиента. Благодаря обновленным мощностям и мощностям наших партнеров, продуктовый портфель "Северсталь Стальные Решения" является самым широким на рынке, что позволяет нам удовлетворять потребности наших клиентов любого масштаба".

Компания "Северсталь" не только инвестирует в модернизацию производства, но и создает новые рабочие места для жителей Череповца. На обновленном заводе будет создано около 500 рабочих мест, а численность персонала уже превысила 170 человек. Особым спросом пользуются такие специальности, как газорезчики, электрогазосварщики и слесари по сборке металлоконструкций. "Северсталь" уделяет большое внимание социальной поддержке своих сотрудников, предлагая им расширенный пакет льгот и возможностей для профессионального развития. В частности, предприятие присоединилось к корпоративной программе "Для своих: с заботой о каждом", предлагающей сотрудникам ДМС, компенсацию здорового питания и "гибкие льготы" для спорта, медицины и других нужд.

Завод "Северсталь Стальные Конструкции" в Череповце станет важным звеном в цепочке поставок продукции для ключевых отраслей промышленности и внесет значительный вклад в развитие экономики Вологодской области за счет создания новых рабочих мест, внедрения передовых технологий и расширения налоговой базы региона. Это важный шаг в реализации национальных проектов по развитию инфраструктуры, жилья и промышленных объектов, в которых металлоконструкции играют ключевую роль, обеспечивая экономическую эффективность и технологическую совместимость. Модернизация и расширение производственных мощностей в Череповце и других регионах способствуют региональному развитию, стимулируя местную экономику и создавая новые возможности для роста и процветания.

ПАО "Северсталь" — вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, создающая новые продукты и комплексные решения из стали вместе с клиентами и партнерами. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Акции торгуются на Московской бирже (тикер "CHMF"). В 2024 году было произведено 10,4 млн тонн стали.

Версия для печати

В России и мире

Авито Работа представила функцию создания резюме с помощью ИИ

В этом году на Форуме труда, прошедшем в начале апреля в Санкт-Петербурге, в центре обсуждения — трансформация рынка труда. На пленарной сессии "Человеческий капитал: дефицит или трансформация?" управляющий директор Авито Работы Дмитрий Пучков рассказал о формировании новых подходов к созданию и анализу резюме с применением искусственного интеллекта. На платформе "Авито Работа" стала доступна новая функция, которая позволит соискателям описать свой профессиональный опыт в резюме с использованием искусственного интеллекта.

Владимир Пугин: "Современный специалист в области радиотехники и радиосвязи обязан владеть серьезными навыками программирования"

Декан факультета радиосвязи и радиотехники ПГУТИ рассказал журналу "Цифра" о возможностях, которые открываются перед студентами 5 факультета. Как со временем изменилось назначение радиотехники и как она связана с беспилотниками? Зачем инженеру связи нужно учиться программированию? В каких компаниях ждут выпускников 5 факультета? Об этом и многом другом — в нашем интервью.

Культура и стиль

Книжная выставка в Самаре: обычные чудеса для детей и взрослых

12 декабря 2024 года в Самарской областной библиотеке для слепых открылась выставка "Обычные чудеса", приуроченная к 65-летию со дня рождения детского писателя Олега Кургузова. По адресу ул. Спортивная, д. 12, в 10:45, состоялась презентация, ставшая настоящим праздником для школьников и всех, кто решил прикоснуться к миру, воспринимаемому иначе.

За сценой

Людям привычно думать об успехе, глядя в киноэкраны; с замиранием сердца мы наблюдаем за любимыми актерами. Порой сложно отделить человека от сыгранной им роли — грань стирается. В этом интервью я поговорил с Алисой Ларионовой — студенткой 3-го курса актерского мастерства в Самарском университете культуры, под руководством заслуженного артиста Российской Федерации Агаповой Ольги Алексеевны.

Люди

Артист IVAN выставил на Авито обложку к новому треку в поддержку Фонда "Обнажённые сердца"

Певец, музыкант IVAN, победитель шоу "Аватар" и участник конкурса "Евровидение-2016", разместил на платформе Авито <a href="https://www.avito.ru/moskva/kollektsionirovanie/poster_s_avtografom_k_novomu_treku_mariya_ot_ivan_7252021189" target="_blank">объявление о продаже эксклюзивного постера</a> с обложкой к новой песни "Мария". Все вырученные средства от продажи будут направлены в Фонд помощи детям и молодёжи "Обнажённые сердца".

Кошелек

В Самаре выросли продажи съедобных букетов в преддверии 8 марта

В предпраздничной Самаре активно покупают съедобные букеты (их обычно собирают из зефира, орехов и шоколадных конфет, а также из сыра, морепродуктов и колбасных изделий), рост продаж год к году составил 94%. По данным аналитиков, пользователи Авито уже начали закупаться: за последний месяц количество покупок и предзаказов клубники и сладких букетов выросло в 2 раза и в 3 раза соответственно по сравнению с январем этого года.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Жителям Самарской области компенсируют расходы на догазификацию жилых помещений

С начала 2025 г. почти 170 жителей Самарской области получили единовременные социальные выплаты на оплату расходов, связанных с приобретением и установкой внутридомового газового оборудования, а также услуг по проектированию и строительству газораспределительных сетей.

Он и она