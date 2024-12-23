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"Успеть до 12": на Авито дали новогодние советы предпринимателям

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До конца года времени почти не осталось, а для предпринимателей это значит одно — пора подводить итоги, закрывать все финансовые вопросы и готовиться к новому году. Налоговый консультант, эксперт с платформы Авито Услуги Елена Ростова собрала ключевые рекомендации, которые помогут предпринимателям навести порядок в бизнесе, избежать штрафов и спокойно встретить новый год.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Начните с системы налогообложения

Проверьте, оптимальна ли для вас текущая система налогообложения: ОСНО, УСН или патент. Если в этом году доход превысил 60 миллионов рублей, в следующем году патент использовать нельзя, а упрощенка автоматически потребует уплаты НДС. Чтобы не попасть на более высокие налоги, до 31 декабря уведомите налоговую о смене объекта налогообложения на УСН, — отмечает эксперт с платформы Авито Услуги.

Разберитесь с налоговыми задолженностями

Сейчас самое время проверить личный кабинет на сайте ФНС. Убедитесь, что нет долгов по налогам и сборам, а если задолженности есть — лучше закрыть их до 31 декабря. Для ИП особенно важно вовремя оплатить страховые взносы: несмотря на то, что срок платежа переносится на первый рабочий день нового года, лучше не оставлять это на январь. Опоздания приводят к начислению пени и могут даже заблокировать расчетный счет.

Сверьтесь с контрагентами

Проверьте расчеты с клиентами и поставщиками: кто вам должен, кому должны вы. Важно закрыть долги, оформить акты сверок и проследить, чтобы все обязательства были выполнены до конца года. Это особенно актуально для тех, кто работает с НДС — авансовые счета-фактуры помогут снизить налоговую нагрузку.

Проверьте годовой доход

Если ваш доход на патенте или упрощенке приблизился к лимиту в 60 миллионов рублей, готовьтесь к изменениям. Превышение лимита обязывает вас платить НДС. Разберитесь, какая ставка НДС для вас выгоднее — стандартные 20% или специальная ставка 5%, где входной НДС не учитывается.

Подготовьте документы для отчетности

В январе придется сдавать много отчетов, поэтому соберите все документы уже сейчас: накладные, счета-фактуры, договоры. Чем лучше подготовитесь в декабре, тем легче будет закрыть отчетность в новом году.

Заплатите зарплату и страховые взносы

Все декабрьские выплаты, включая зарплаты и отпускные, должны быть перечислены до конца месяца. Если дата выплаты попадает на 5 января, деньги нужно отправить раньше, иначе это будет считаться нарушением трудового законодательства.

Составьте график отпусков на 2025 год

По закону график отпусков должен быть утвержден до конца декабря. Согласуйте даты с сотрудниками, проверьте, чтобы все использовали свои ежегодные 28 календарных дней. За отсутствие графика трудовая инспекция может выписать штраф от 30 тысяч рублей.

Обновите учетную политику

С Нового года вступят в силу изменения в законодательстве, поэтому нужно пересмотреть учетную политику компании. Внесите корректировки, утвердите новый документ приказом и настройте программы для работы в новых условиях.

Уточните налоговое резидентство сотрудников

Если у вас есть сотрудники, которые работают удаленно или долгое время находятся за границей, проверьте их налоговый статус. От этого зависит ставка НДФЛ. Также узнайте, есть ли среди сотрудников участники СВО или многодетные родители — для них предусмотрены налоговые льготы.

Проверьте штатное расписание

С 1 января 2025 года вырастет минимальный размер оплаты труда. Если оклады в вашей компании ниже нового уровня МРОТ, их придется повысить. Пересмотрите штатное расписание и утвердите изменения до конца года.

Проведите инвентаризацию

Перед новым годом необходимо проверить все активы компании: оборудование, запасы на складе, основные средства. Результаты инвентаризации помогут точно отразить остатки в отчетности и составить корректный баланс.

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