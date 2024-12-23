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Авито Работа и центр "Профессии будущего" откроют клуб работодателей Москвы

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Центр инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего" и платформа для поиска работы и сотрудников "Авито Работа" объявили о создании клуба работодателей Москвы. Он станет новым городским отраслевым сообществом, в которое войдет более 200 ведущих столичных компаний из разных сфер экономики города. Об этом сообщили в пресс-службе Авито Работы.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Запуск Клуба работодателей Москвы станет одной из инициатив, реализованных в рамках соглашения о стратегическом партнерстве Авито Работы и центра "Профессии будущего", заключенного на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году.

"Современный рынок труда отличается высокой динамикой и сталкивается с серьёзными вызовами: нехватка кадров во всех отраслях экономики, локализация производства, подготовка молодого поколения к выбору профессии и многое другое. Важно быстро адаптироваться к изменениям и эффективно реагировать на перемены, создавать новые HR-инструменты и решения для развития экономики города, в том числе с помощью экспертизы наших партнеров. Вместе с Авито Работой мы создаем Клуб работодателей Москвы. Новое профессиональное сообщество станет не только уникальной коммуникационной площадкой ведущих экспертов отрасли, но и позволит обмениваться опытом, обсуждать и внедрять различные управленческие стратегии, продвигать свой HR-бренд для привлечения соискателей и совместно находить новые решения для подбора лучших кадров. На старте проекта мы планируем привлечь более 200 ведущих работодателей столицы", — рассказал Андрей Тарасов, директор службы занятости Москвы и центра "Профессии будущего".

Учредители планируют организовывать тренинги, мастер-классы и другие деловые мероприятия для соискателей на площадке центра "Профессии будущего", которые помогут им развить свои профессиональные компетенции. Первая встреча и обсуждение рабочей повестки Клуба работодателей Москвы запланирована на начало 2025 года.

"Рынок труда находится на переломном этапе: демографический кризис, нехватка кадров и распространение технологий создают новые вызовы для бизнеса. Необходимость развития экономики, а также усиливающееся внимание к удержанию сотрудников подталкивают работодателей к поиску инновационных решений. Мы верим, что Клуб работодателей Москвы станет площадкой, которая объединит ведущих экспертов рынка труда", — отметил директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.

База верифицированных кандидатов, в которой представлено более 100 тысяч соискателей, помогает столичным работодателям находить подходящих сотрудников.

В центре "Профессии будущего" работает пять рекрутинговых центров: представители компаний-партнеров проводят первичные собеседования с кандидатами — подходящих приглашают на финальное интервью в компанию.

Центр обеспечивает быстрое вовлечение кадров в экономику города. Всего за 3,5 месяца все желающие могут освоить одну из 75 востребованных специальностей. Город дает возможность быстрого переобучения через короткие образовательные программы. За год их прошли 20 тысяч человек. Обучение по рабочим специальностям проходит на производственных площадках московских промышленных предприятий. Трудоустроиться после обучения помогут карьерные наставники.

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Авито Работа и центр "Профессии будущего" откроют клуб работодателей Москвы

Центр инновационных кадровых сервисов <a href="https://mosfuture.ru/" target="_blank">"Профессии будущего"</a> и платформа для поиска работы и сотрудников "Авито Работа" объявили о создании клуба работодателей Москвы. Он станет новым городским отраслевым сообществом, в которое войдет более 200 ведущих столичных компаний из разных сфер экономики города. Об этом сообщили в пресс-службе Авито Работы.

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