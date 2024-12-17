"Спортзалы и капсулы для сна": офис Авито получил платиновый статус от Forbes и Pridex

Вместе с Авито высшую оценку получили Газпром, Яндекс, Сбер, VK и другие.

Ежегодно Forbes и Pridex оценивают офисы как по характеристикам рынка недвижимости — инфраструктура, местоположение, так и по HR-метрикам — человекоцентричность, технологичность, эргономика пространства и внимание к экологии.

"Мы уделяем особое внимание атмосфере офиса, так как она прямым образом влияет на продуктивность сотрудников. У нас не только удобные рабочие пространства, но и комфортные зоны отдыха, современные спортивные залы и капсулы для сна. Наш офис объединяет тысячи людей из разных отделов, чтобы вместе мы могли добиваться самых амбициозных целей и быть поддержкой друг для друга" — комментирует Анна Долгова, административный директор Авито.

В этом году московский офис компании уже признан самым экологичным по мнению "Arendator Awards 2024", а ранее неоднократно признавался лучшим на главных отраслевых премиях — "Best Office Awards" и "MCFO Awards".

Помимо Москвы, офисы Авито также расположены в Санкт-Петербурге, Самаре и Казани.