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МТС AdTech и Авито объявили о партнерстве в области размещения нативной рекламы

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Клиенты МТС AdTech теперь смогут запускать рекламные кампании на Авито. В рамках технологического партнерства рекламная вертикаль МТС начнет продавать нативный формат рекламы на Авито с таргетингами на основе больших данных.

Как уточнили в пресс-службе Авито, размещение с использованием инвентаря платформы уже доступно рекламодателям в МТС DSP. Реклама показывается в формате статичных баннеров. Они размещаются в ленте на главной странице, а алгоритмы классифайда предлагают рекламу пользователям, которые с большей вероятностью заинтересуются предложением бизнеса.

С помощью AdTech-инструментов МТС бизнес может запускать на Авито как охватные кампании, так и таргетированную рекламу на аудиторию по интересам.

Баннеры представляют собой изображения размером 600×600 пикселей с коротким заголовком и описанием до 40 символов, а также кнопки с призывом к действию. Формат доступен в десктопной и мобильной версиях сайта Авито, а также в приложении классифайда для iOS и Android.

"Партнерство с Авито — одной из ведущих платформ электронной коммерции в России с аудиторией более 72 миллионов активных пользователей в месяц — стратегически важный шаг для МТС AdTech. Согласно исследованию наших партнеров, реклама на классифайдах и маркетплейсах занимает лидирующие позиции среди digital-размещений. С помощью Big Data МТС, больших данных наших партнеров и модели мультиформатного размещения мы даем рекламодателям возможность найти среди по-настоящему огромной аудитории Авито своих потенциальных клиентов и показать им наиболее релевантное рекламное сообщение", — заявил директор по развитию бизнеса МТС AdTech Никита Фоминов.

"Российский рынок интерактивной рекламы восстановился, однако его игроки все еще испытывают дефицит онлайн-инвентаря. Для того чтобы продолжать помогать бизнесам и агентствам получать нужные результаты в диджитале, технологические компании работают над разными инструментами. Индустриальные партнерства — одни из них. Вместе с МТС AdTech мы обеспечиваем наших партнеров целевыми пользователями, которые вероятнее станут клиентами бизнеса", — прокомментировал директор Авито Рекламы Яков Пейсахзон.

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