Стало известно расписание матчей "Крыльев" и "Акрона" на групповом этапе Кубка России

"Крылья Советов" сыграют в группе С против "Зенита", "Балтики" и "Динамо" (Махачкала). "Акрон" выступит в группе D с "Локомотивом", ЦСКА и "Ростовом".
1 тур. 4–6 августа
- "Динамо" (Махачкала) — "Крылья Советов"
- "Акрон" — "Ростов"
2 тур. 18–20 августа
- "Крылья Советов" — "Зенит"
- ЦСКА — "Акрон"
3 тур. 1–3 сентября
- "Балтика" — "Крылья Советов"
- "Акрон" — "Локомотив"
4 тур. 13–15 октября
- "Крылья Советов" — "Балтика"
- "Локомотив" — "Акрон"
5 тур. 27–29 октября
- "Крылья Советов" — "Динамо" (Махачкала)
- "Ростов" — "Акрон"
6 тур. 24–26 ноября
- "Зенит" — "Крылья Советов".
- "Акрон" — ЦСКА