Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

АСВ требует возбудить дело о хищениях в Газбанке

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" добивается возбуждения нового уголовного дела по махинациям в самарском Газбанке. Информация об этом раскрыта в опубликованных АСВ сведениях о ходе конкурсного производства Газбанка по состоянию на 1 мая.

Сообщается, в частности, что Агентство по страхованию вкладов 22 апреля 2026 г. обратилось в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст. 160 УК РФ.

Ст. 160 УК РФ. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному. Часть 4 охватывает деяния, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере. Наказание по этой части - лишение свободы на срок до 10 лет.

Корреспондент Волга Ньюс направлял запрос в АСВ, в котором просил пояснить, по каким именно фактам госкорпорация обратилась в органы, о каком размере ущерба идет речь и какое лицо может быть причастно к преступлению. 

В агентстве ответили оперативно, но очень сухо: "Процессуальная проверка по указанному заявлению в настоящее время не завершена. Предоставление иных сведений ограничено требованиями статьи 161 УПК РФ о недопустимости разглашения данных уголовного судопроизводства".

Напомним, ЦБ РФ лишил Газбанк лицензии в 2018 году. Причиной стали многочисленные нарушения требований закона о противодействии отмыванию доходов, полученных нелегальным путем, а также иных федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

За эти годы трех бывших топ-менеджеров Газбанка осудили за злоупотребление полномочиями и мошенничество. Только один из них получил реальный срок.

С 2024 г. идет предварительное следствие по делу о фальсификации финансовой отчетности банка.

Продолжается процедура банкротства кредитного учреждения. Конкурсным управляющим выступает АСВ. Согласно свежим отчетам, удовлетворены требования 86,88% кредиторов, выплачено 16 млрд из 20,4 млрд руб. долга. На страховые выплаты вкладчикам ушло 17,7 млрд рублей. Расходы на конкурсное производство составили без малого 2 млрд рублей.

