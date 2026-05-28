Полмиллиона штрафа заплатит самарчанка за контрабанду бриллиантов из Индии

Жительница Самары заказала из Индии партию драгоценных камней - четыре бриллианта и 11 сапфиров. Чтобы избежать декларирования, в сопроводительных документах она указала стоимость товара всего 300 индийских рупий (около 225,27 руб. по курсу ЦБ РФ).
Таможенники обнаружили контрабанду при сканировании почтового отправления. Камни были спрятаны в двух зип‑пакетах и завернуты в газету. Экспертиза показала, что реальная цена камней превышает 1,5 млн рублей.
Гражданка в суде признала свою вину. Суд квалифицировал действия обвиняемой как преступление средней тяжести и назначил штраф в размере 500 тыс. рублей.
Драгоценности и мобильный телефон, который использовался для организации сделки, обращены в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.