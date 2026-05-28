У бизнесмена Алексея Шаповалова заберут резиденцию в Самаре

Кировский районный суд Самары 26 мая вынес решение об изъятии резиденции в лесопарке "Дубки". Иск об изъятии земель лесфонда под коттеджем подавала прокуратура Самарской области.

Напомним, в марте 2025 г. прокуратура направила в суд иск об изъятии в собственность Российской Федерации участков общей площадью 14,3 га, которые принадлежат Алексею Шаповалову и подконтрольным ему компаниям. Также ведомство требовало снести самовольные постройки.

Часть земли Шаповалов и его структуры купили у "Самарского подшипникового завода" - здесь находился детский оздоровительный лагерь "Рассвет", который был приватизирован. Еще 5,6 га бизнесмен приобрел у регионального минимущества по сомнительной схеме.

Отметим, что прокуратура Самарской области в 2024 г. развернула кампанию по возврату земель и объектов, незаконно выведенных из госсобственности.

Ранее суд также решил, что самарский стадион "Буревестник" (на месте которого теперь находятся киоски), также принадлежавший компаниям Алексея Шаповалова, должен вернуться городу. Кроме того, суд забрал участки у Алексея Шаповалова, которые находятся в Саратове.

"Каждому по плечу": Авито Работа поможет найти работу на основе жизненных сценариев

"Ростелеком" открыл учебный класс в колледже связи Самары

Шаман, маньяк и маугли: премьера криминального сериала "После Фишера. Инквизитор" состоится на Wink 28 мая

"Рыцари Сорока Островов" разоблачат зло — начались съемки фантастического сериала для Wink

Цифровые гении прикладной информатики рождаются в стенах ПГУТИ

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

АСВ требует возбудить дело о хищениях в Газбанке

В Самаре возле Речного вокзала появится ярмарочный комплекс "под старину"

