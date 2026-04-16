Россияне разочаровались в удаленке: четверть специалистов готовы работать из дома, больше всего трудоголиков живет в Краснодаре и Ростове-на-Дону

По оценкам Страхового Дома ВСК, российский рынок труда за последний год заметно трансформировался. Так, согласно исследованию компании, число специалистов, планирующих строить карьеру исключительно внутри страны, увеличилось до 58%, а удаленка перестала быть важным преимуществом при трудоустройстве для большинства соискателей.

По оценкам Страхового Дома ВСК, 58% россиян планируют строить карьеру исключительно внутри страны - годом ранее этот показатель составлял 43%. Самые "патриотичные" специалисты проживают в Воронеже (почти 100% респондентов), Ростове-на-Дону (82%) и Перми (75%).

Доля мечтающих развиваться профессионально за рубежом снизилась с 18% годом ранее до 9,5%. В основном такое мнение характерно для жителей Москвы (15%), Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода (по 14%).

Примечательно, что снизилась и доля желающих работать в Европе и США (с 28% до 20% в каждой категории). За год привлекательными странами для построения карьеры стали Япония и Южная Корея (привлекательность стран увеличилась с 7% до 13%), а также страны - члены СНГ, включая Казахстан, Армению, Узбекистан, Беларусь (с 3 до 13%).

Россияне считают идеальной работу, соответствующую следующим критериям:

  • Возможность удаленной работы (25% против 40% годом ранее)
  • Возможность работы в крупной компании, с большим и дружным коллективом (22% против 16% ранее)
  • Возможность реально помогать людям - например, профессия врача (18% против 9% ранее)
  • Возможность работать в креативной индустрии, реализовать творческий потенциал (15% против 13% ранее)

Молодые специалисты (до 35 лет) по-разному относятся к рабочему графику. Так, каждый четвертый 25-34-летний сотрудник готов к переработкам (более восьми часов в день), причем среди людей с высоким доходом этот показатель достигает 29%. Россияне младше 25, наоборот, зачастую хотели бы работать по 6-7 часов в день (33%) или даже не каждый день (16%). К переработкам из них готовы только 19% респондентов.

Больше всего трудоголиков проживает на юге страны - готовы работать более восьми часов в день 46% жителей Краснодарского края и 45% жителей Ростовской области. Минимальный рабочий график - четыре-пять часов в день - предпочли бы жители Татарстана (27%) и Санкт-Петербурга (24%).

Россияне разочаровались в удаленке: четверть специалистов готовы работать из дома, больше всего трудоголиков живет в Краснодаре и Ростове-на-Дону

Сегодня к образовательному процессу предъявляются повышенные требования, что обусловлено появлением новых технологий, необходимостью усвоения значительных объемов информации, получения навыков для практического применения знаний. Методы интерактивного обучения в условиях цифровой трансформации обучения могут выступать эффективным инструментом модернизации образовательного процесса. Об этом редакция "Цифры" поговорила с преподавателями кафедры прикладной информатики ПГУТИ.

Заказать вещи на "Озон" или "ВБ", справку — на "Госуслугах", вызвать такси через "Яндекс", списаться с друзьями в соцсетях, найти сантехника через "Авито", сделать на компьютере презентацию по работе. Выглядит как привычный список дел рядового гражданина России. Использование цифровых платформ стало обыденным делом для каждого из нас, что для экономики страны, по оценке экспертов, оборачивается настоящей революцией.

"Операция "Цербер" (16+). Проект пополнит линейку Wink Originals, а телевизионная премьера сериала запланирована на канале "РЕН ТВ".

Весна набирает силу и обостряет чувства, чему соответствуют солнечные апрельские премьеры в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).

Посмотреть расписание или свою успеваемость в личном кабинете, сдать тест онлайн, в любой момент задать вопрос преподавателю или найти нужный учебный материал — это далеко не все возможности цифровой образовательной среды, которая сегодня активно развивается в ПГУТИ.

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито.

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем.

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой.

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025.

