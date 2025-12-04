16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ВСК и фонд MaxArt открывают первую арт-резиденцию в Китае для российских художников

Страховой Дом ВСК и фонд современного искусства MaxArt открывают в Китае арт-резиденцию — международный проект, создающий новые возможности для молодых художников из России. В 2026 году состоятся три сезона арт-резиденции, в рамках которых каждый из шести молодых авторов в течение месяца будет жить и работать над своими проектами в мегаполисе Гуанчжоу и городе Янцзян в резиденции партнеров проекта — Музее современного искусства Янцзян (YJGM) при поддержке художников коллектива YANGJIANG GROUP. Отбор авторов в резиденцию будет проходить по принципуopen-call. По итогам трех сезонов в конце 2026 года в Москве состоится выставка авторов-участников.

Современное искусство для Страхового Дома ВСК — сфера, в которой компания будет помогать талантливым людям раскрыть их потенциал и реализовывать возможности. Проект реализуется совместно с фондом современного искусства MaxArt, одним из ключевых направлений деятельности которого является создание и развитие арт-резиденций для молодых российских авторов.

Страховой Дом ВСК имеет тесные партнерские контакты и связи с Китаем, и теперь расширяет этот опыт в социальной сфере: программа арт-резиденции направлена на осмысление культурного обмена между Россией и Китаем, создание новых точек соприкосновения между сообществами двух стран.

В резиденции авторы из России смогут пользоваться мастерскими, художественными материалами, библиотекой и архивами Музея YJGM, а также получат постоянную поддержку — встречи и консультации с художниками YANGJIANG GROUP. Для художников резиденции будет постоянно доступен музей лидера коллектива Чжэна Гогу, который находится в шаговой доступности.

"Для Страхового Дома ВСК это не первый проект по поддержке современного искусства. Компания ведет социально ответственный бизнес, для нас важно участвовать в жизни общества и формировании культурной среды. Благодаря экспертизе фонда MaxArt мы создаем новое пространство возможностей для молодых авторов. Мы знаем, как сложно талантам пробиться — им на определенном этапе необходима помощь. И мы стараемся поддерживать подобные инициативы", — член Совета директоров Страхового Дома ВСК Роман Фролов.

"С момента основания фонда MaxArt мы работаем над тем, чтобы давать талантливым российским авторам возможность перейти на новую ступень развития, получить полезный опыт. Открытие совместной со Страховым Домом ВСК и китайскими партнерами резиденции — еще один шаг в этом направлении. Мы создаем прочное взаимодействие между искусством и бизнесом для того, чтобы помочь молодым художникам получить уникальный опыт и с его помощью раскрыть свой потенциал", — рассказал основатель фонда современного искусства MaxArt Максим Агаджанов.

Назад. 04 декабря 2025
ИТ-холдинг Т1 оценил динамику рынка ИИ за 2025 год: сегмент растет почти вдвое быстрее остального ИТ-рынка
Импульс Т1: Технологический рывок в России невозможен без новой системы подготовки инженеров

Группа ПСБ рассматривает возможность поддержки проектов частной космонавтики

Группа ПСБ совместно с Национальной технологической инициативой рассматривает возможность поддержки проектов из области частной космонавтики, рассказала Вера Подгузова, старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ, выступая на экспертной сессии "Синергия для космоса: новые модели взаимодействия российского бизнеса, государства и стран БРИКС+" в рамках ХII конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

Автотека и Российская государственная библиотека провели совместное исследование своей аудитории

По данным Российской государственной библиотеки, по итогам 2024 года доля читателей в возрасте 18–30 лет выросла на 69%. Данные Автотеки, сервиса Авито Авто по онлайн-проверке истории автомобилей, также показывают значительный рост интереса к проверке машин с пробегом среди молодёжи. Таковы результаты совместного исследования Автотеки и РГБ.

Выше гор — только любовь: завершились съемки сериала "Гордость" для Wink от создателей "Актрис", "Балета" и "Психа"

Завершились съемки восьмисерийной романтической комедии <a href="https://wink.ru/series/gordost-year-2026" target="_blank">"Гордость"</a> (16+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Сериал расскажет о том, как настоящая любовь помогает преодолеть любые предрассудки и найти баланс между традициями и личным выбором. Съемки проекта прошли в самых живописных местах Северной Осетии — Фиагдонском ущелье, Нижнем Унале, Владикавказе, а также в Москве.

На землю тихо опустилась зима: Wink.ru знает, как согреть декабрь

В декабре дни становятся все короче, а вечера — длиннее и холоднее, но есть проверенный способ их согреть. Онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) приготовил на первый месяц зимы отличную коллекцию премьер, которые перенесут в теплые края и в разные уголки мира, даже в другие миры. В декабре зрителей ждут новые эпизоды и неожиданные сюжетные повороты в сериалах из линейки Wink Originals <a href="https://wink.ru/series/obnalshchik-year-2025" target="_blank">"Обнальщик"</a> (18+, заодно зрители отправляются в путешествие на Дальний Восток) и <a href="https://wink.ru/series/nam-poker-year-2025" target="_blank">"Нам покер"</a> (18+, в одной из ролей — Санкт-Петербург).

Ольга Доронина: "Баланс — это командная работа, а вождение — свобода"

Как успешной женщине-руководителю удается совмещать руководство одной из топовых автошкол Самары, активную общественную деятельность и жизнь многодетной матери? Секрет Ольги Дорониной, генерального директора автошколы СОУК, кроется не в суперспособностях, а в грамотном планировании, поддержке семьи и философии осознанного присутствия. В эксклюзивном интервью она рассказала о том, почему гибридный формат работы не отменяет важности живого общения, как семейные поездки на машине становятся лучшей терапией, и почему в основе ее стиля руководства лежит не жесткость, а искренняя любовь к своему делу.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Еще на двух дорогах Самары планируют выделить полосы для автобусов

Руководитель департамента транспорта Самары Владимир Чичев в интервью Волга Ньюс поделился своим мнением о необходимости выделения полос для движения автобусов на дорогах города и рассказал о работе, которая ведется в этом направлении.

Новые 7-метровые ели украсят Струковский сад и парк им. Юрия Гагарина к Новому году в Самаре

Городские парки Самары начинают готовить к новогодним праздникам, сообщает мэрия города. Уже приобретены две 7-метровые искусственные ели, которые станут основой новогодних комплексов в Струковском саду и парке им. Юрия Гагарина. Территории парков Дружбы, Победы, Щорса, 50-летия Октября, "Воронежские озера" и "Молодежный" украсят 5-метровые ели, приобретенные МАУ "Парки Самары" в прошлом году. Живые ели нарядят в скверах им. Академика Кузнецова и "Дубовая роща".

